Участники акции протеста возле ВР крепко избили правоохранителей - видео

Участники сегодняшней акции протеста возле Верховной Рады атаковали и избили полицейских, которые следили за порядком во время мероприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует видеозапись стычек между протестующими и полицией.

На видео видно, как протестующие несколько раз вытаскивают из строя полицейских и бьют их ногами и руками. Один из протестующих - мужчина в белой рубашке с короткими рукавами, нанес полицейскому несколько ударов дубинкой. Этот момент зафиксирован на третьей минуте записи.

Читайте также В Сети опубликовали видео прорыва "афганцами" и шахтерами кордона полиции под Радой

Напомним, митинг стартовал утром во вторник, 19 июня, возле центрального входа в здание Верховной Рады. Он быстро перерос в столкновения с правоохранителями. Затем в МВД сообщили, сколько полицейских пострадали во время стычек с митингующими.