В Киеве полицейские с потасовкой помешали националистам снести памятник Ватутину: опубликованы фото, видео

"Добровольческое движение ОУН", "Черный комитет", "Белый молот") участвовали в потасовке с полицейскими – во время попытки демонтажа памятника советскому военачальникку Николаю Ватутину в Мариинском парке Киева.

Соответствующее сообщение опубликовал журналист портала "LB". Согласно обнародованным данным, акцию протеста праворадикалы начали возле монумента участникам Январского вооруженного восстания-1918 года – и немедленно закидали его куриными яйцами.

Загодя заготовленную для демонтажа лестницу и кувалду у протестующих отобрали сотрудники полиции.

После этого праворадикалы отправились к памятнику Ватутину, окруженному несколькими рядами правоохранителей. Монумент тоже был быстро забросан яйцами. Другого радикала протестующим достичь не удалось.

К слову, ранее стало известно о том, что памятник Ватутину не подлежит сносу в рамках декоммунизации, поскольку имеет статус надгробного.

Напомним, ранее, весной 2018 года, националисты устроили драку с "оппоблоковцами" как раз возле памятника Ватутину в Мариинском парке.