Националисты собираются уничтожить памятник Ватутину в Киеве

Памятник Ватутину, вокруг которого уже сломано немало копий / Главком

"Добровольческое движение ОУН" заявило, что намерено "максимально повредить" ряд памятников советской эпохи в Киеве, среди них одну из немногих советских статуй, оставшихся в столице - памятник генералу армии Ватутину.

"14 октября 2018 добровольческий движение ОУН приглашает всех неравнодушных принять участие в акции по декоммунизации советских сатанинских идолов. Собираемся в 11.00 возле станции метро "Арсенальная" и идем в Мариинский парк, чтобы максимально повредить советских идолов - арсенальского большевика-мятежника и оккупанта Ватутина ", - говорится в соцсетях, передает "Главком".

Решение окончательно утвердил оргкомитет по празднованию дня создания УПА в составе "Добровольческого движения ОУН", "Черного комитета", "Белого молота", ОО "ПОЛОСА", отметили в движении.

В пресс-службе также отметили, что несмотря на многочисленные звонки из полиции с настоятельными просьбами отказаться от попытки самовольного демонтажа памятника, акцию не отменят.

При этом ранее председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что памятник советскому военачальнику Ватутину в центре Киева, который находится непосредственно на могиле, в соответствии с законодательством, имеет там оставаться, так как проходит по категории "надгробные памятники".

Николай Федорович Ватутин - российский и советский военачальник, генерал армии (1943), Герой Советского Союза (1965, посмертно). Один из 4-х командующих фронтами, погибших в годы Второй мировой войны. Член Ревизионной комиссии КП (б) Украины в 1940-1944. Член РКП (б) -ВКП (б). В начале 1920-х годов участвовал в установлении советской оккупации на территории Украины. После вступления в 1920 году добровольцем в ряды Красной Армии, в сентябре 1920 года принимал участие в борьбе Красной Армии против Революционной повстанческой армии Украины Нестора Махно в районе Украинских городов Луганска и Старобельска.

В 1920-21 годах, будучи курсантом полтавской пехотной школы, участвовал в боях против отрядов украинских повстанцев на Полтавщине, в частности принимал активное участие в войне против армии УНР и повстанцев Холодного Яра. В 1930-1940-х годах, будучи генералом Красной армии, участвовал в борьбе Красной армии против Украинской повстанческой армии.

В 1994 году попал в засаду отряда УПА, был смертельно ранен, скончался и похоронен в Киеве.

Как ранее сообщалось, в Мариинском парке столицы Украины представители радикальной общественной организации "С14" сорвали церемонию возложения цветов к памятнику советскому военачальнику Николаю Ватутину.