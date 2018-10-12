"Не пожелайте проклятия Божьего": в Киево-Печерской лавре рассказали об угрозе захвата на Покров-2018

В Киево-Печерской лавре рассказали об угрозе захвата / myshyak.interesniy.kiev.ua

Братия Киево-Печерскую лавры обратилась к верующим с призывом поддержать обитель молитвенно, а также прийти и личным присутствием защитить ее от захвата.

С призывом выступил наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. По его словам, угрозы о захвате святыни звучат от раскольников уже далеко не первый раз.

"По желанию и возможности вы можете прийти помолиться", – призвал настоятель.

Он пояснил, что речь идет об участии в праздничной литургии, которая состоится в одном из храмов святой киевской обители, пишет православное издание Фома в Украине.

Чтение Акафистов Пресвятой Богородице начнется в 17.00 перед Успенском собором и при входе в лавру. Божественные литургии совершаются в 8 храмах монастыря:

в Крестовоздвиженской церкви – в 06:30,

в Успенском соборе – в 07:00,

в храме в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" – в 08:00,

церкви в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радосте" – 08:30,

Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских – 08:30,

церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы – 8.45,

Аннозачатьевском храме – 09:15,

храме преподобного Сергия Радонежского – 09:40.

Ранее митрополит Павел уже сообщал об угрозах захватить лавру 14 октября, на Покров Пресвятой Богородицы.

Читайте такжеРоссия планирует устранить Вселенского патриарха - Грабовский"Звучат угрозы, что 14 октября, на Покров, будут вновь захваты святынь, как они называют "московских центров". Почему-то "московских", а не "Христовых". Разве у нас тут Москва? Мы здесь проповедуем Христа, распятого и воскресшего из мертвых, и призываем всех быть христианами – не по букве, а по жизни", – рассказал настоятель лавры.

По его словам, братия лавры не занимается "политическими атрибутами" и не поднимает народ один против одного. "Мы молимся о нашей стране", – напомнил митрополит.

"Праздник Покрова – это не политический праздник. Это праздник любви милосердия, – подчеркнул он. – Поэтому не делайте из праздника кощунства и насмешки. Потому что за все придется ответить. Призываем на вас Божье благословение, братья и сестры. Просим ваших святых молитв и не чините друг другу зла. Потому что если не получим мы за свои грехи, то получат наши дети, внуки до седьмого поколения. И, если вы здравомыслящие люди, вы не пожелаете в своей родословной проклятия Божьего".

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В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Как сообщалось, РПЦ заговорила о разрыве отношений с Константинополем из-за автокефалии Киева. В РПЦ заявили, что не признают автокефалию УПЦ в стлучае ее предоставления.

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