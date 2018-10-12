В УПЦ КП опредилились с местом Всеукраинского объединительного собора

Собор определит судьбу ЕПЦ / ruta-cruise.com

УПЦ КП надеется, что в скором времени сможет собрать Всеукраинский объединительный собор и избрать председателя единой поместной украинской церкви.

"Наиболее логичным местом, где может произойти Объединительный собор, это собор святой Софии в Киеве как главная историческая предстоятельская кафедра для Киевской Церкви. А когда - это будет зависеть от нас. Мы все будем делать для того, чтобы это произошло как можно быстрее, и хотелось бы, чтобы уже к следующему заседанию Священного Синода и Константинопольского Патриархата, которое будет проходить во второй половине ноября, мы могли прийти с хорошими плодами нашей домашней работы", - рассказал спикер УПЦ КП Евстратий Зоря в эфире "5 Канала", сообщает РБК-Украина.

По его словам, все те иерархи УПЦ Московского Патриархата, которые подписали обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею, должны принять участие в Соборе.

Читайте такжеРоссия выдвинула обвинения США из-за Томоса для УкраиныВ то же время, пресс-секретарь УПЦ КП добавил, что это решение добровольное, поэтому точное количество иерархов станет известно лишь во время самого Собора.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ КП патриарха Филарета.