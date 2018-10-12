Россия выдвинула обвинения США из-за Томоса для Украины

Сергей Лавров обрушился с критикой на УПЦ КП, Константинополь и США / Reuters

В России назвали действия Украинской православной церкви Киевского патриархата по получению Томоса "раскольничеством" и "провокацией" и обвинили Вашингтон в поддержке "раскола" церкви.

"Украинский патриархат не поворачивался спиной к Русской православной церкви потому, что Украинская православная церковь Московского патриархата выступает против тех провокаций, которые сейчас затевает патриарх константинопольский Варфоломей при прямой публичной поддержке из Вашингтона", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА "Новости".

Лавров заявил, что США хотят использовать в своих интересах две церкви, которые "никогда не были признаны ни одной православной церковью". Он также пожаловался, что Священный Синод в Константинополе и патриарх Варфоломей признали каноническими и снял анафему с двух иерархов.

Лавров добавил, что "вмешательство" в жизнь церкви запрещено законом в Украине, России и "в любом другом нормальном государстве".

"Но когда специальный представитель США по вопросам церковных отношений прямо приветствует решение патриарха Варфоломея, когда Курт Волкер, который призван от имени США заниматься содействием украинскому урегулированию на основе Минских договоренностей, заявляет то, что он заявляет про эти процессы, то у нас говорят "на воре шапка горит". Люди, которые не могут предъявить нам ни одного факта, подтверждающего их огульные обвинения, что мы вмешиваемся в чьи-то внутренние дела, ведут себя так, как будто это является нормой", — пожаловался Лавров.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ КП патриарха Филарета.