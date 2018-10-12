В УПЦ КП сказали, когда должны получить томос

12 октября 2018, 08:26

Для получения томоса украинской церкви нужно проделать "домашнюю работу", отметил архиепископ.

Архиепископ сообщил, что Украинская православная церковь должна получить томос во второй половине ноября
Украинская православная церковь должна получить томос во второй половине ноября, сообщил архиепископ / Главред

Пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил, что УПЦ должна получить томос об автокефалии на заседании синода Константинопольского патриархата во второй половине ноября.

Украинской церкви для получения томоса нужно проделать "домашнюю работу", рассказал спикер в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1.

"… томос должен быть принят на синодальном заседании во второй половине ноября. Немножко больше, чем через месяц. И за этот месяц мы здесь, в Украине, должны проделать нашу "домашнюю работу" для того, чтобы прийти к Константинопольскому патриархату с выполненным нами задачами и получить этот документ, как нашей всеправославного зрелости", — отметил архиепископ.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ КП патриарха Филарета.

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УПЦ КП церковь автокефалия
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