"Беззубая и всем надоевшая": эксперт объяснил, почему Москва уже не сможет остановить получение УПЦ автокефалии

10 октября 2018, 12:36

Получению Томоса способствует позиция значительной части иерархов Константинопольского патриархата, пояснил аналитик.

Кирилл и Варфоломей
Кирилл уже надоел Варфоломею – эксперт / РПЦ

То, что Константинополь пошел навстречу Украине в вопросе автокефалии именно теперь – это результат длительного кризиса между Константинополем и Москвой.

Об этом политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк заявил во время чата на "Главреде".

"В действительности Москва своими действиями уже просто надоела Константинополю. Этот демарш во время критского собора стал кульминацией", – отметил он.

Также есть определенные геополитические договоренности и поддержка со стороны США и Турции. Позиция Эрдогана здесь также является определяющей, и она имеет влияние на Константинопольский патриархат, пояснил эксперт.

Кроме того, получению Томоса способствует позиция значительной части иерархов Константинопольского патриархата, которые хотят превратиться из игрушечной церкви в реальную. "А возможность контролировать украинскую православную церковь автоматически выводит Константинополь на лидирующие позиции. С УПЦ Варфоломей становится реальным игроком, а не только духовным и нравственным авторитетом и добрым дядюшкой-арбитром в православном мире. Теперь у него будет реальный вес", – подчеркнул Октисюк.

Читайте такжеТука и Мосийчук сообщили, что Томос уже есть; УПЦ КП информацию опровергает - СМИВ то же время для Кремля крайне важно сохранять влияние на население соседних стран с помощью церкви.

Во-первых, это дает Кремлю политические выгоды. Церковь дает мощный политическое влияние, поскольку она является одним из основных институтов социализации и политической социализации. А отрыв украинской церкви станет серьезным ударом по позициям РПЦ на мировой арене православия.

Во-вторых, это выгодно с экономической точки зрения. По разным оценкам, украинская православная церковь обеспечивает около половины поступлений в кассу РПЦ. Именно в Украине треть приходов, которые являются активными и довольно идеологическими, в отличие от россиян.

В-третьих, после этого изменится структура верующих, и Россия будет считаться частично мусульманской страной.

В-четвертых, изменятся позиции РПЦ на международной арене православия, поскольку первородство православия канонически отойдет Украине. "Потому что наша метрополия создана в 988 году, а московская – на четыре века позже. Вопрос первородства – очень мощный удар по идеологии "русского мира". Когда я анализировал этот вопрос, понял, что в случае получения автокефалии УПЦ будет входить в пятерку крупнейших православных церквей мира. Это очень мощная позиция", – пояснил Октисюк.

Читайте такжеТомос об автокефалии: еще одна церковь заявила о поддержке РПЦПри этом у Москвы на самом деле уже осталось мало инструментов, чтобы противодействовать процессам, которые начались, отметил эксперт: "Мы уже видим, что у нее нет возможности по-настоящему противодействовать этому движению. Нет, и все. Есть какое-то политическое лобби, но оно слабое, беззубое и не может организовать противодействие".

Что касается силовых протестов, то если Москва решит организовывать конфликте на религиозной почве, то у нее это не получится – у нее просто нет такого мобилизационного потенциала, считает Октисюк.

"На самом деле я не вижу вариантов, как Россия может этому противостоять", – резюмировал он.

Как сообщалось, синод УПЦ МП потребовал от Вселенского патриарха Варфоломея "не вмешиваться во внутренние дела" Украинской православной церкви. Еще одно из требований касается его экзархов - они должны немедленно покинуть каноническую территорию УПЦ.

Ранее Филарет рассказал об избрании главы Единой Поместной Церкви. Объединительный Собор УПЦ произойдет сразу после решения Константинополя.

Напомним, Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата долгожданный Томос об автокефалии уже 9-11 октября 2018 года.

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
Россия Украина Константинополь автокефалия Анатолий Октисюк Константинопольский Патриархат автокефалия УПЦ
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