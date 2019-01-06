В Черкасской области еще одна община УПЦ МП присоединилась к ПЦУ

О переходе в ПЦУ заявила община во главе со священником.
Еще одна община УПЦ МП Черкасской области решила присоединиться к созданной Православной церкви Украины.
Община села Охматов Жашковского района во главе со священником заявила о переходе от УПЦ МП в Православную церковь Украины, пишет издание "Козацький край".
Ранее о выходе из подчинения бывшей УПЦ МП и переходе в ПЦУ заявила община села Скибино Жашковского района.
Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.
6 января 2019 года Епифаний получил томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.