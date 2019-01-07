В Минкультуры рассказали о том, как приходам нужно переходить из УПЦ МП в ПЦУ

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Глава Департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Андрей Юраш подробно рассказал о том, как выглядит порядок перехода религиозных громад из УПЦ МП в Православную церковь Украины.

"По украинскому законодательству, каждая религиозная организация - самостоятельное юридическое лицо. Что это значит? Что каждая религиозная организация сама решает свою судьбу, включая собственность, включая правовые отношения с государством, с другими субъектами хозяйствования. После этого делается протокол, он заверяется подписями. Каждая громада имеет главу, какие-то выборные должности. Или они своими подписями, или - еще лучше - все участники собрания удостоверяют и подают в тот орган, который зарегистрировал устав громады, этот протокол. Он вносит соответствующие изменения", - заявил чиновник.

Сразу после этого все церковное имущество перейдет в собственность перерегистрированной громады. В случае же, если среди мирян желающих перейти из УПЦ МП в ПЦУ будет меньше 50%, то они могут ставить вопрос об очередности служения в церкви. "Храм никогда не используется круглосуточно. Даже в праздничные и выходные дни только в некоторые часы в храме происходят службы. Легко дать этот храм в поочередное служение", - сказал Юраш.

Напомним, ранее на Днепропетровщине иерарх УПЦ МП уволил священников за переход в ПЦУ. Позднее в Раде сделали важное заявление по переходу религиозных общин из одной церкви в другую.