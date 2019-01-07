В Минкультуры рассказали о том, как приходам нужно переходить из УПЦ МП в ПЦУ

7 января 2019, 15:42

По словам чиновников, переход религиозных громад должен осуществляться строго в соответствии с законодательством Украины.

София, Киев
Иллюстративное фото / facebook.com/Orthodox.in.

Глава Департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Андрей Юраш подробно рассказал о том, как выглядит порядок перехода религиозных громад из УПЦ МП в Православную церковь Украины. 

"По украинскому законодательству, каждая религиозная организация - самостоятельное юридическое лицо. Что это значит? Что каждая религиозная организация сама решает свою судьбу, включая собственность, включая правовые отношения с государством, с другими субъектами хозяйствования. После этого делается протокол, он заверяется подписями. Каждая громада имеет главу, какие-то выборные должности. Или они своими подписями, или - еще лучше - все участники собрания удостоверяют и подают в тот орган, который зарегистрировал устав громады, этот протокол. Он вносит соответствующие изменения", - заявил чиновник.

Сразу после этого все церковное имущество перейдет в собственность перерегистрированной громады. В случае же, если среди мирян желающих перейти из УПЦ МП в ПЦУ будет меньше 50%, то они могут ставить вопрос об очередности служения в церкви. "Храм никогда не используется круглосуточно. Даже в праздничные и выходные дни только в некоторые часы в храме происходят службы. Легко дать этот храм в поочередное служение", - сказал Юраш.

Напомним, ранее на Днепропетровщине иерарх УПЦ МП уволил священников за переход в ПЦУ. Позднее в Раде сделали важное заявление по переходу религиозных общин из одной церкви в другую.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Минкульт переход УПЦ МП приход громада ПЦУ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
15:59
Стали известны имена украинцев, попавших в кораблекрушение у берегов Турции
15:49
Украина подала на РФ иск в ЕСПЧ из-за задержания моряков
15:42
В Минкультуры рассказали о том, как приходам нужно переходить из УПЦ МП в ПЦУ
15:37
Жена погибшего сотрудника охраны президента рассказала свою версию убийства мужа Видео
15:06
Кораблекрушение у берегов Турции: посол назвал число погибших украинцев Видео
14:55
Епифаний во время рожденственской литургии ПЦУ впервые помянул Кирилла Видео
14:45
Синоптики рассказали, какие области Украины ждет снег и температура до -17 градусов Видео
13:59
У берегов Турции затонуло судно с украинцами: есть погибшие и пропавшие без вести Фото Видео
13:28
В Карпатах пропали пятеро туристов, одного из них нашли мертвым
13:16
Томос вернут на Фанар: в Минкульте раскрыли детали предоставления автокефалии ПЦУ Видео
12:50
СМИ показали фото гигантской очереди из желающих посмотреть на томос
12:30
"Это походу плов": Гройсмана раскритиковали за фото необычной кутьи
11:58
Американский десантный корабль c морпехами вошел в Черное море
11:40
Патриарх Кирилл пришел в бешенство после передачи томоса ПЦУ
11:25
"Е**нутый": в метро Киева парень прыгнул на рельсы перед поездом Видео
11:00
Филарет рассказал, когда ПЦУ признают патриархатом Видео
10:46
ПЦУ запустила свой сайт
10:43
"Нет справедливости": задержанный за убийство двух студенток в Харькове оставил записку Фото Видео
10:26
В Софии Киевской проходит молитва за ПЦУ: прямая трансляция Видео
10:05
"Сатанинская кровь": в РПЦ пригрозили Вселенскому патриарху анафемой
09:26
Порошенко позвал украинцев на молитву на Софийской площади в Киеве
09:02
В Раде сделали важное заявление по переходу храмов УПЦ МП в ПЦУ
08:47
Томос - это не то, что Порошенко официально обещал мнение
08:22
В Украине выбрали слово 2018 года
07:59
Американские военные разорвали на части флаг Литвы
07:42
"Яма становится все глубже": эксперт объяснил критическое положение экономики Украины
07:31
Экс-президент Чехии назвал Украину "крупнейшей проблемой" в мире
07:13
Оригинальные поздравления с Рождеством 2019: короткие смс и открытки Фото
06:58
После Томоса Кремль не успокоился и уже готовит новый сценарий мнение
06:34
Самовлюбленные зазнайки: названы самые эгоистичные знаки Зодиака
06:01
Нибиру рядом: Сеть напугало видео с "планетой-убийцей" Видео
05:40
Эксперт предупредил о новых провокациях России у берегов Крыма Видео
05:31
Политолог назвал главный провал украинских властей после Евромайдана
05:02
Ученые рассказали, чем именно полезен секс с похмелья
04:28
"Булки хороши": Вика из "НеАнгелов" покрасовалась в купальнике на снегу Видео
03:55
В РФ создали духи с Путиным и разозлили Кремль
03:19
Форвард сборной Украины продолжит карьеру в Испании
02:05
Астролог дал тревожный прогноз на 2019-й год Видео
01:10
Топ-5 надежных и легких методов поправить здоровье
00:32
Главную новогоднюю елку Севастополя украсили пластиковыми бутылками и стаканами
06 января, воскресенье
23:50
Россияне готовят провокации из-за томоса: украинские священники разразились предупреждением
23:19
"Вы родились для Христа": патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством
23:05
СМИ уличили россиян в создании новой сети шпионов в Великобритании
22:46
Лайнер с томосом об автокефалии прибыл в Киев - СМИ
21:46
Адвокат рассказал, когда Януковичу вынесут приговор по делу о госизмене
20:58
"Бешеный бык против итальянского жеребца": Сталлоне показал, как боксирует с Де Ниро
20:37
После блинов с лопаты: Россияне устроили давку из-за новогодних бесплатных конфет- опубликовано видео Видео
19:56
"Христианское единство - единство государства": Греко-католики поздравили ПЦУ с получением томоса
19:30
Представитель Варфоломея разъяснил, как ПЦУ будет зависеть от Вселенского патриархата Видео
19:09
В Китае испытали новейшую "Мать всех бомб": опубликовано видео Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять