Еще одна парафия УПЦ МП заявила о переходе в Православную церковь Украины

27 декабря 2018, 07:53

Первая община УПЦ МП на Тернопольщине присоединилась поместной Православной церкви Украины.

Православный крест
Приход УПЦ МП присоединился к ПЦУ / Sputnik Молдова

В селе Требуховцы Бучацкого района Тернопольской области о переходе в состав Православной церкви Украины заявили в приходе УПЦ Московского Патриархата.

Эта церковь стала первой общиной УПЦ МП на Тернопольщине, которая присоединилась поместной Православной церкви Украины.

Соответствующий указ издан 26 декабря 2018 года. Настоятелем общины назначен протоиерей Степан Татарин.

"Высокопреосвященнейший Нестор, архиепископ Тернопольский и Кременецкий, удовлетворил ходатайство общины храма Благовещения Пресвятой Богородицы села Требуховцы Бучацкого района и принял ее в состав Тернопольской епархии Православной Церкви Украины", - сообщили в Тернопольской епархии ПЦУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что приход УПЦ МП в Хмельницкой области перешел в состав Православной церкви Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
УПЦ МП автокефалия Тернопольская область Томос ПЦУ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
09:26
Следующие два года могут оказаться фатальными для украины
09:03
Тотальное подорожание: эксперт рассказал о росте цен на продукты питания за год Видео
09:00
Начался чат с волонтером Виталием Дейнегой
08:55
Супермодель Ратаковски завела фанатов голой грудью: опубликовано фото 18+
08:33
Скончался известный актер, озвучивавший Сталлоне, Гибсона и Вина Дизеля
08:32
"Нет ни дорог, ни направлений": водители рассказали о снежном апокалипсисе Фото Видео
07:53
Еще одна парафия УПЦ МП заявила о переходе в Православную церковь Украины Видео
07:26
У Порошенко заявили об освобождении всей "серой" зоны на Донбассе Видео
07:19
В Одесской области разгромили и ограбили храм УПЦ МП Фото
07:17
Волшебный коридор возможностей: что нужно успеть до затмения в январе 2019 Видео
07:08
Как правильно пить на Новый год, чтобы не было плохо Видео
07:05
Что готовить на Новый год: лучшие рецепты холодца Видео
06:53
Астрологический прогноз на 2019 год: мировой финансовый кризис и "шатающиеся кресла" под всеми, кроме Путина
06:30
Стало известно, какие знаки Зодиака совместимы друг с другом в любви и браке
06:01
Дипломат рассказал об опасности повторного похода кораблей ВМС ВСУ через Керченский пролив
05:50
"Покровитель — сатана": астролог дал "радужный" прогноз для Путина на 2019-й Видео
05:01
Уволенный за сепаратизм житомирский "святой Николай" устроил потасовку Видео
04:42
Психолог посоветовала, как изменить свою жизнь Видео
04:12
В пиджаке на голое тело: Тина Кароль удивила откровенным фото без белья
03:46
Ученые объяснили, почему люди слышат скрип снега Видео
03:24
Ученые отыскали новую пользу для здоровья от алкоголя и кофе
02:32
В Сети опубликовали подборку невероятных фактов о сексе
02:20
"Зачем человеку кот и половой чл*н на кофейной гуще": в России назвали самые нелепые поисковые запросы в 2018 году
02:03
"Попка шикарная": Анна Седокова взбудоражила фанатов фото в купальнике
01:57
В Bloomberg назвали дату торговых переговоров США и Китая
01:41
"У меня были опасения": Трамп рассказал о тайном визите в Ирак
00:56
Маск пообещал в 2019 году поездки на Tesla из Ирландии в Украину
00:31
В России опасаются американских модифицированных ракет "Томагавк"
00:06
"Украину ждут очень серьезные проблемы": дипломат спрогнозировал результат строительства Северного потока-2
26 декабря, среда
23:39
СБУ запретила въезд в Украину российскому рэперу Элджею, выступившему в Киеве
23:11
Соцсети захватила оптическая иллюзия с зернами граната Видео
22:43
"Рейтингам не верю": Бобул высказался о президентских амбициях Зеленского Видео
22:34
"У нас есть, на что нажать": эксперты объяснили, почему Россия ввела неболезненные для Украины санкции Видео
22:21
Трамп тайно под покровом ночи прибыл с визитом в "неспокойный регион" Видео
22:15
Опрос показал, сколько украинцев считают себя счастливыми
22:11
Из-за снегопадов в Украине закрыты трассы: куда не стоит ехать Видео
21:48
"Деньги на лекарства оставила": 90-летняя пенсионерка пожертвовала армии 10 тысяч долларов
21:40
Украина объявила о продлении запрета на въезд мужчин-россиян Видео
21:25
Муженко озвучил итоги военного положения Видео
21:02
"Есть чем встретить врага": что пообещали политики украинской армии в 2019 году Видео
20:41
В Крыму масштабный обвал грунта перекрыл трассу Ялта-Севастополь Фото Видео
20:36
"Мы все просим и призываем – но это не работает": экс-глава разведки пояснил, почему Путин и Трамп не считаются с Порошенко Видео
20:01
Ян Пекло назвал Россию виновной в польско-украинских разногласиях
19:37
"Все, бл*дь, взяли бокалы": в Сети шокированы корпоративом пропагандистов российского Первого канала Видео
19:35
СНБО одобрил новые санкции против России
19:11
СМИ: Елизавета II устроила выволочку внуку из-за подарка на Рождество для Меган Маркл Видео
19:04
Суд оккупантов отклонил все 20 апелляций на арест украинских моряков
18:47
"Без снега не останемся": Диденко рассказала, когда утихнут метели и уточнила погоду на Новый год 2019 в Украине Видео
18:18
Путинский пропагандист назвал дату нападения Украины на Россию
17:52
Тимошенко во втором туре побеждает всех: результаты масштабного социологического исследования
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять