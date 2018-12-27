Еще одна парафия УПЦ МП заявила о переходе в Православную церковь Украины

Приход УПЦ МП присоединился к ПЦУ / Sputnik Молдова

В селе Требуховцы Бучацкого района Тернопольской области о переходе в состав Православной церкви Украины заявили в приходе УПЦ Московского Патриархата.

Эта церковь стала первой общиной УПЦ МП на Тернопольщине, которая присоединилась поместной Православной церкви Украины.

Соответствующий указ издан 26 декабря 2018 года. Настоятелем общины назначен протоиерей Степан Татарин.

"Высокопреосвященнейший Нестор, архиепископ Тернопольский и Кременецкий, удовлетворил ходатайство общины храма Благовещения Пресвятой Богородицы села Требуховцы Бучацкого района и принял ее в состав Тернопольской епархии Православной Церкви Украины", - сообщили в Тернопольской епархии ПЦУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что приход УПЦ МП в Хмельницкой области перешел в состав Православной церкви Украины.