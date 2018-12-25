Нардеп рассказал, как УПЦ МП помогала России захватывать Крым

25 декабря 2018, 07:48

Украинская православная церковь Московского патриархата получала прямые указания из Москвы, отметил глава Меджлиса.

Рефат Чубаров сообщил, что УПЦ МП помогала России захватывать Крым
УПЦ МП помогала России захватывать Крым, сообщил Рефат Чубаров / Reuters

Нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в Крыму в первые дни вторжения сил Российской Федерации в церквях Украинской православной церкви Московского патриархата люди, которых перебрасывали из Краснодарского края, переодевались в форму и получали оружие.

В тот момент православная церковь, которая находилась на территории Украины, получала прямые указания из Москвы, рассказал народный избранник в эфире телеканала Прямой.

"Любая церковь, любой религиозный центр, любое вероисповедание, на которые, безусловно, имеют любые граждане Украины право, в том числе мусульмане, иудеи, католики и другие, — они не должны выполнять указания из другого государства", — отметил собеседник.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.Справка. 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православной церкви Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (в миру — Сергей Думенко). Патриарх Варфоломей уже пригласил митрополита в турецкий Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ.В апреле президент Петр Порошенко написал к патриарху Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.

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Крым захват УПЦ МП Церкви Рефат Чубаров
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