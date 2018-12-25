Нардеп рассказал, как УПЦ МП помогала России захватывать Крым

УПЦ МП помогала России захватывать Крым, сообщил Рефат Чубаров / Reuters

Нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в Крыму в первые дни вторжения сил Российской Федерации в церквях Украинской православной церкви Московского патриархата люди, которых перебрасывали из Краснодарского края, переодевались в форму и получали оружие.

В тот момент православная церковь, которая находилась на территории Украины, получала прямые указания из Москвы, рассказал народный избранник в эфире телеканала Прямой.

"Любая церковь, любой религиозный центр, любое вероисповедание, на которые, безусловно, имеют любые граждане Украины право, в том числе мусульмане, иудеи, католики и другие, — они не должны выполнять указания из другого государства", — отметил собеседник.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова. Справка. 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православной церкви Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (в миру — Сергей Думенко). Патриарх Варфоломей уже пригласил митрополита в турецкий Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ. В апреле президент Петр Порошенко написал к патриарху Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.