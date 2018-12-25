УПЦ МП "похудела" еще на один приход в пользу ПЦУ

Митинг в поддержку ПЦУ / Новое Время

Очередной приход УПЦ (Московского патриархата), в этот раз в Хмельницкой области, перешел в состав Православной церкви Украины.

Соответствующее сообщение опубликовал митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний.

"Имеем большую радость принять братьев и сестер Свято-Николаевского прихода с. Доброгорща Хмельницкого района (Русская Православная Церковь в Украине) во главе с настоятелем, священником Александром Булановым в Хмельницкой епархии Православной Церкви Украины!", - написал архиерей в социальной сети Facebook.

Кроме того, к своему посту митрополит Антоний присовокупил фотокопию прошения прихожан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Винничине прихожане трех храмов "переметнулись" из УПЦ (МП) в ПЦУ.