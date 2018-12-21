На Винничине прихожане трех храмов "переметнулись" из УПЦ МП в ПЦУ

Настоятель ПЦУ митрополит Епифаний / Reuters

В Винницкой области три прихода УПЦ (Московского патриархата) присоединились к Православной Церкви Украины.

Такое сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Винницкой епархии ПЦУ. Под ее юрисдикцию перешли храмы и религиозные общины из сел Тютьки, Ровец и Коло-Михайловка. Приход храма святой великомученицы Параскевы в Тюльтах сделал свой выбор еще до Объединительного Собора 15 декабря. Уже после мероприятия аналогичного решение приняли прихожане из села Ровец. Настоятелем храмов в обоих населенных пунктах служит отец Иоанн (Просяновский) Позднее к ПЦУ решили присоединиться прихожане храма в селе Коло-Михайловка, где служит благочинный Винницкого района архимандрит Дорофей (Маркевич).

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт объяснила, как ПЦУ разрушила идею русского мира.