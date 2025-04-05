В Саранске прогремели взрывы: дроны разгромили 'уникальный' оборонный завод РФ

Считается, что это первый и единственный завод в России, который может производить огромные объемы оптоволоконного кабеля.

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Взрывы в Саранске / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Город Саранск атаковали беспилотниками

Удар был нанесен по предприятию, которое специализируется на производстве оптического волокна

Это ограничивает российские возможности в области беспилотных технологий и связи

В ночь на 5 апреля город Саранск, что в Республике Мордовия, атаковали беспилотники. Местные жители жаловались на взрывы.

Около 02:20 россияне начали писать в соцсетях о громких звуках, которые слышны в разных частях города. Некоторые из них жаловались на вспышки в небе.

видео дня

Впоследствии россияне начали публиковать фото и видео пролета беспилотников и серьезного пожара в одном из зданий.

По данным Telegram-канала Exilenova+, удар был нанесен по территории, которая принадлежит акционерному обществу "Оптиковолоконные Системы". Это предприятие специализируется на производстве в том числе оптического волокна, которое используется россиянами в собственных FPV-дронах. Считается, что это первый и единственный завод в России, который может производить огромные объемы оптоволоконного кабеля.

Стоит добавить, что военный эксперт, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что поражение завода, который занимается производством оптоволоконных систем в Саранске, ослабляет ключевые компоненты военной связи и управления, в том числе для оптоволоконных дронов. Эти беспилотники, как известно, нечувствительны для РЭБ и играют в современных военных операциях важную роль.

Он добавил, что потеря завода ограничивает российские возможности в области беспилотных технологий и связи.

Взрывы в Саранске - видео:

Взрывы в России - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что российские территории в ночь на 4 апреля подверглись атаке ударных беспилотных летательных аппаратов. Под удар попала Московская область. Он уточнил, что также взрывы гремели в Липецке.

В ночь на 23 марта в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Особенно громко было в Волгоградской и Астраханской области, о чем сообщили местные паблики.

В ночь на 20 марта в Саратовской области РФ прогремели взрывы. Сообщали об атаке неизвестных дронов. Недалеко от аэродрома в Энгельсе поднялся огромный столб дыма.

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