Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне создали беспилотник-"убийцу" для морских дронов ВСУ: в ISW раскрыли угрозы

Юлия Закрепа
2 февраля 2025, 08:26
1586
Украинские силы продемонстрировали свою способность сбивать российские вертолеты Ми-8 над Черным морем ракетами.
Россияне создали беспилотник-'убийцу' для морских дронов ВСУ: в ISW раскрыли угрозы
РФ начала противодействовать украинским морским дронам / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

Главное из материала:

  • РФ использовала беспилотник для уничтожения украинского морского дрона
  • Почему Россия боится запускать вертолеты в районе Черного моря

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты создали дрон, который способен поражать украинские военные морские беспилотники. Это может нивелировать доминирование Военно-морских сил ВСУ в Черном море.

Министерство обороны России 1 февраля сообщило, что Черноморский флот использовал беспилотник для уничтожения украинского военного морского дрона, говорится в отчете ISW.

видео дня

Российские военные блогеры утверждают, что ЧФ России запустил ракеты с беспилотника типа "Орион" российской компании "Кронштадт" с неустановленного военного морского объекта.

Этот удар может быть первым задокументированным случаем использования российскими силами военного морского объекта для развертывания беспилотных летательных аппаратов, способных уничтожать украинские военные морские беспилотники.

дрон Magura инфографика
Что известно о дроне Magura V5 / Инфографика: Главред

В то же время, другой российский блогер призвал российские власти увеличить производство оружия, подобного ракетам X-UAV (ТКБ-1030), запускаемым с дрона. Это позволит эффективнее бороться с возможностями морских беспилотников украинских Сил обороны, которые сделали слишком рискованным использование вертолетов в районе Черного моря.

"Украинские силы продемонстрировали свою способность сбивать российские вертолеты Ми-8 над Черным морем ракетами, запущенными с ударных морских беспилотников Magura V5. Удар ЧФ РФ 1 февраля свидетельствует о том, что российские силы разработали новый метод, чтобы попытаться нивелировать эту адаптацию украинских морских беспилотников", - говорится в отчете ISW.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что стало известно о том, что армия РФ потеряла контроль над железной дорогой. На Покровском направлении украинские защитники достигли успехов: они оттеснили российские войска в районе Котлиного и вернули некоторые ранее утраченные позиции вблизи Зверевого.

Недавно ВСУ ушли вперед в Курской области. Также геолокационные кадры от 27 января подтверждают продвижение ВСУ по улице Новоселовки в северо-западной части Погребков. Зато войска РФ якобы движутся вперед вдоль лесополосы к западу от Плехово и к северу от Гуева.

В ВСУ предупредили об угрозе прорыва россиян и назвали опасное направление. Силы обороны наносят врагу потери в живой силе и технике. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения. При этом на Харьковском направлении противник проводил штурмовые действия в Волчанске и Старице: понес потери, отошел.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине ВСУ новости Украины Морские дроны Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Сколько ракет и дронов РФ выпустила по Украине за неделю: Зеленский назвал цифры

Сколько ракет и дронов РФ выпустила по Украине за неделю: Зеленский назвал цифры

10:44Украина
Драпатый отреагировал на убийство работника ТЦК и обратился к украинцам

Драпатый отреагировал на убийство работника ТЦК и обратился к украинцам

10:09Украина
Армия РФ начала наступление возле "украинского плацдарма" в Курской области - ISW

Армия РФ начала наступление возле "украинского плацдарма" в Курской области - ISW

09:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"В неизвестность": жених предательницы Ани Лорак публично разоблачил их роман

"В неизвестность": жених предательницы Ани Лорак публично разоблачил их роман

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Стремительно подешевел на 27%: популярный овощ бьет рекорды по падению цены

Стремительно подешевел на 27%: популярный овощ бьет рекорды по падению цены

Максим Галкин воссоединился с семьей и показал дом на Кипре - детали

Максим Галкин воссоединился с семьей и показал дом на Кипре - детали

Армия Венгрии шла к границе с Украиной: Орбан и Путин могли договориться - Ягун

Армия Венгрии шла к границе с Украиной: Орбан и Путин могли договориться - Ягун

Последние новости

10:44

Сколько ракет и дронов РФ выпустила по Украине за неделю: Зеленский назвал цифры

10:43

Китайский гороскоп на завтра 3 февраля: Быкам - битва, Козлам - грусть

10:09

Драпатый отреагировал на убийство работника ТЦК и обратился к украинцам

09:38

Трамп начинает глобальную революциюмнение

09:30

Армия РФ начала наступление возле "украинского плацдарма" в Курской области - ISW

Переговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войныПереговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войны
09:17

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 февраля (обновляется)

09:06

РФ атаковала Украину ракетами и дронами: возник пожар, есть пострадавшие

08:57

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:26

Россияне создали беспилотник-"убийцу" для морских дронов ВСУ: в ISW раскрыли угрозы

Реклама
07:27

Какой сегодня праздник 2 февраля 2025 года: что нельзя делать на Сретение Господне

07:20

Кто путешествует без билета: нужно разгадать загадку за 4 секунды

06:35

Конец эпохи: Париж теряет военные позиции в Африкемнение

05:34

Гороскоп на февраль 2025 для Водолеев: чем удивит последний месяц зимыВидео

05:00

"Был мальчик": Макс Барских впервые заговорил об отцовстве

04:35

Как закрыть карту Приватбанка онлайн за 5 минут: пошаговая инструкцияВидео

03:30

Цвета ауры знаков зодиака: какие оттенки скрывает гороскоп - точный ответ

03:00

Найдите за 19 секунд три отличия в картинках с играющей на пианино собакой

02:30

SAMP/T и Patriot бесполезны: эксперт назвал, чем можно перехватить ракету Орешник

01:58

"Повесить перчатки на гвоздь": промоутер Усика сделал заявление о планах боксера

00:00

2 февраля нельзя убирать в доме: церковный праздник сегодня, приметы на Сретение

Реклама
01 февраля, суббота
23:11

"Так воюет Россия": Зеленский прокомментировал удар РФ по интернату в Судже

21:56

Погибли все: мужчина потерял семью в результате вражеского удара по Полтаве

21:13

"Из-под завалов слышны стоны и крики": РФ нанесла авиаудар по интернату в Судже

20:48

Не без других стран: Зеленский назвал, кто причастен к террору России

20:20

"Много нареканий на ТЦК": военный отреагировал на убийство ТЦК-шника в Пирятине

20:17

На Полтавщине произошло землетрясение: в ГСЧС рассказали о последствиях

19:31

Горячие точки Донбасса: битва за Покровск и Кураховский выступмнение

19:23

Враг сунет вперед на Торецком направлении: в ВСУ прокомментировали тактику РФ

19:11

Закончит ли Россия войну в Украине до лета: в ISW дали прогноз

19:06

Война РФ с Украиной: в Financial Times назвали главную цель Путина

18:49

"Необходимо отойти": Настя Каменских сделала заявление на фоне скандала Потапа

18:30

США хотят, чтобы Украина провела выборы после прекращения огня - СМИ

18:04

"Оптимизма нет": появился мрачный прогноз насчет сроков продолжения войны

18:01

"В неизвестность": жених предательницы Ани Лорак публично разоблачил их роман

17:57

В помещении ТЦК в Ровно произошел взрыв, есть погибший

17:54

Оккупанты попали в огневой мешок: армия РФ оказалась в ловушке - Братчук

17:30

"На 1,5-2° выше нормы": Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале

17:22

У вас больше никогда не пропадет капуста: шикарный рецепт на все случаи жизниВидео

16:58

Взрывы гремели в семи областях: РФ ударила по Украине десятками ракет и дронов

16:47

"Жалкое зрелище": как сейчас выглядит предательница Клара Новикова

Реклама
16:37

"Это не бусификация": Братчук рассказал, как проходит рекрутинг в армию

16:34

В США намекнули Путину, что его могут убрать: политолог рассказал детали

16:29

Красный уровень опасности: магнитная буря ударила Украину с новой силой

16:04

Кто на рисунке начальник: только самые сообразительные угадают за 5 секунд

15:48

Северокорейцы пытаются избежать отправки на войну против Украины - Newsweek

15:45

Анне Тринчер предъявили обвинения - при чем здесь Мария Яремчук

15:44

Снижение числа самоволок в ВСУ: Сырский раскрыл детали программы для новобранцев

15:07

Оккупанты пошли против командования и саботируют приказы на Херсонщине - Атеш

14:48

Как правильно звонить по телефону и кто должен закончить разговор: правила этикетаВидео

14:45

РФ готовится к новым ракетным атакам: какие угрозы для Украины - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять