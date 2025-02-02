Россияне создали беспилотник-'убийцу' для морских дронов ВСУ: в ISW раскрыли угрозы

Главное из материала:
- РФ использовала беспилотник для уничтожения украинского морского дрона
- Почему Россия боится запускать вертолеты в районе Черного моря
Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты создали дрон, который способен поражать украинские военные морские беспилотники. Это может нивелировать доминирование Военно-морских сил ВСУ в Черном море.
Министерство обороны России 1 февраля сообщило, что Черноморский флот использовал беспилотник для уничтожения украинского военного морского дрона, говорится в отчете ISW.
Российские военные блогеры утверждают, что ЧФ России запустил ракеты с беспилотника типа "Орион" российской компании "Кронштадт" с неустановленного военного морского объекта.
Этот удар может быть первым задокументированным случаем использования российскими силами военного морского объекта для развертывания беспилотных летательных аппаратов, способных уничтожать украинские военные морские беспилотники.
В то же время, другой российский блогер призвал российские власти увеличить производство оружия, подобного ракетам X-UAV (ТКБ-1030), запускаемым с дрона. Это позволит эффективнее бороться с возможностями морских беспилотников украинских Сил обороны, которые сделали слишком рискованным использование вертолетов в районе Черного моря.
"Украинские силы продемонстрировали свою способность сбивать российские вертолеты Ми-8 над Черным морем ракетами, запущенными с ударных морских беспилотников Magura V5. Удар ЧФ РФ 1 февраля свидетельствует о том, что российские силы разработали новый метод, чтобы попытаться нивелировать эту адаптацию украинских морских беспилотников", - говорится в отчете ISW.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что стало известно о том, что армия РФ потеряла контроль над железной дорогой. На Покровском направлении украинские защитники достигли успехов: они оттеснили российские войска в районе Котлиного и вернули некоторые ранее утраченные позиции вблизи Зверевого.
Недавно ВСУ ушли вперед в Курской области. Также геолокационные кадры от 27 января подтверждают продвижение ВСУ по улице Новоселовки в северо-западной части Погребков. Зато войска РФ якобы движутся вперед вдоль лесополосы к западу от Плехово и к северу от Гуева.
В ВСУ предупредили об угрозе прорыва россиян и назвали опасное направление. Силы обороны наносят врагу потери в живой силе и технике. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения. При этом на Харьковском направлении противник проводил штурмовые действия в Волчанске и Старице: понес потери, отошел.
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