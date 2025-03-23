НПЗ под прицелом: в РФ гремели взрывы, дроны "кошмарили" несколько регионов

Оккупанты утверждают, что сбили все цели, однако последствия атаки неясны.

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В России умалчивают, какая ситуация на НПЗ, куда целились дроны / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Кратко:

В нескольких регионах РФ прогремели взрывы

Дроны пытались атаковать НПЗ

В нескольких аэропортах России ввели временные ограничения

В ночь на 23 марта в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Особенно громко было в Волгоградской и Астраханской области, о чем сообщили местные паблики.

Россияне сообщили о работе ПВО по неизвестным беспилотникам, которые якобы пытались атаковать НПЗ в Волгограде. Взрывы услышали также жители Калача-на-Дону, что в 60 километрах от Волгограда.

видео дня

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Местные паблики также предполагали, что дроны пролетали над Морзовском, где расположен военный аэродром, и Суровикиным.

Относительно взрывов в Астраханской области известно о работе ПВО над городом Ахтубинск, где кроме громких звуков местные жители заметили и красные вспышки в небе.

Из-за атаки беспилотников российским властям даже пришлось ввести временные ограничения в аэропортах Саратова и Волгограда. В то же время Минобороны РФ не сообщает о последствиях атаки, а лишь традиционно заявляет о сбитии беспилотников. Их якобы было 59, 49 из которых сбили над Ростовской и Астраханской областями.

Атаки дронов на объекты России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 19 марта дроны атаковали город Кропоткин в Краснодарском крае России. Прогремело по меньшей мере три взрыва. Вспыхнул пожар в районе местного НПЗ.

Накануне третья за десять недель атака беспилотников на российский аэродром Энгельс подтвердила эффективность украинской стратегии заблаговременного предотвращения ударов, которая базируется на принципе "легче предотвратить, чем отразить".

Ранее стало известно, что в ночь на 20 марта подразделения Сил специальных операций и СБУ совершили атаку на аэродром "Энгельс" в Саратовской области РФ. На территории аэродрома возник масштабный пожар, раздавались взрывы и зафиксирована вторичная детонация боеприпасов.

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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