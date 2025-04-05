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"Вопрос снят": появился мрачный прогноз насчет гарантий безопасности для Украины

Алексей Тесля
5 апреля 2025, 05:30
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Сегодняшние разговоры о гарантиях для Украины – это "дымовая завеса", считает Олег Шамшур.
Украина, НАТО, Олег Шамшур
/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Важное из заявлений Шамшура:

  • Единственная гарантия безопасности - членство Украины в НАТО
  • Сегодняшние разговоры о гарантиях – это "дымовая завеса"

Бывший посол Украины во Франции и США Олег Шамшур прокомментировал вопрос о том, существуют ли другие механизмы, которые гарантировали бы Украине безопасность и есть ли альтернатива миротворческим силам или НАТО.

"Единственная гарантия безопасности - членство Украины в НАТО и 5-я статья. Но мы понимаем, что пока Трамп и его политическая сила у власти, этот вопрос снят для нас с повестки дня. По крайней мере на 4 года", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт считает, что сегодняшние разговоры о гарантиях – это "дымовая завеса", поэтому Украине нужно существенное усиление оборонительных возможностей.

"Надо полностью реализовать потенциал соглашений по безопасности, которые мы подписали с 28 странами. Необходимо воплотить в жизнь соглашения по крайней мере с основными нашими партнерами. Такой шаг может стать определенным фактором, который должен сдерживать Россию. Главным сдерживающим фактором является обороноспособность Вооруженных сил Украины. Потому что "силы успокоения" могут появиться у нас только после достижения соглашения о прекращении огня", - уверен он.

Собеседник убежден в том, что в нынешних условиях единственным реальным сдерживающим фактором может стать существенное усиление обороноспособности Украины вместе с использованием соглашений по безопасности.

"Также сдерживающим фактором могло бы стать закрытие неба над Украиной или другие идеи. Поэтому сейчас я бы все-таки говорил не о гарантиях безопасности, а именно усилении обороноспособности. И здесь можно что-то планировать", - отметил он.

Дипломат добавил, что гарантия предполагает определенный автоматизм, ведь пятая статья устава НАТО - больше элемент коллективной обороны.

"Учитывая то, что этот вопрос сейчас неактуален, надо использовать другие средства, но понимать, что автоматизма они не дают. Нашим партнерам необходимо понять, что мы - реалисты, а общество осознать, что защищаться должны, в первую очередь, сами. Мы не можем рассчитывать, что наша защита будет обеспечена только внешней силой. Без помощи от партнеров мы не могли бы бороться с российским агрессором, но в целом все зависит от нас, от каждого члена общества", - резюмировал Шамшур.

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Кто такой Олег Шамшур?

Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции.

В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

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