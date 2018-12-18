Епифаний прокомментировал сведения о захвате храмов УПЦ МП

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний / vidomosti.kiev.ua

Православная церковь Украины ни в коем разе не намерена осуществлять захваты храмов, находящиеся под управлением УПЦ (Московского патриархата).

Соответствующее заявление сделал митрополит киевский Епифаний в эфире украинского телевидения. "Те парафии, которые проявят желание, добровольно захотят стать частью этой единой украинской церкви, их должны принять, но без насилия, без каких-либо действий, которые будут провоцировать в обществе нестабильность. […] Должно все пройти мирно и спокойно", − пояснил он.

Как считает митрополит Епифаний, в случае, если ПЦУ будет проявлять насилие, то в будущем "пожнет нехорошие плоды".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Епифаний рассказал о судьбе иерарха УПЦ (МП) Онуфрия после Объединительного собора, а также назвал единую церковь залогом сохранения Крыма и Донбасса.