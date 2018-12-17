Епифаний рассказал о судьбе иерарха УПЦ МП Онуфрия после Объединительного собора

17 декабря 2018, 08:26

Предстоятель ПЦУ четко, подробно и детально высказался по теме.

Митрополит Епифаний (Думенко)
Митрополит Епифаний (Думенко) / facebook.com/kosovany

Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний (Думенко) заявил о том, что сразу после Объединительного собора у иерарха Онуфрия (Березовского) останется лишь статус митрополита РПЦ.

Такое мнение Епифаний высказала в эфире канала "1+1". "Вселенский патриарх адресовал письмо лично митрополиту Онуфрию, в котором было четко сказано о том, что после Объединительного собора, избрание предстоятеля этой объединенной церкви, митрополита Киевского, он автоматически становится каноническим митрополитом Киевским. С этого времени, соответственно не может существовать двух митрополитов Киевских. Соответственно митрополит Онуфрий будет только митрополитом Русской православной церкви в Украине", − сказала предстоятель ПЦУ.

Епифаний также отмели, что все приходы УПЦ (МП) "находятся строго в лоне Русской православной церкви, имея украинскую регистрацию".

Напомним, в минувшую субботу, 15 декабря, во время Объединительного собора митрополита Епифания (Думенко) избрали предстоятелем Православной церкви Украины. Позднее он провел первую литургию в новом качестве. Далее Епифания упомянули во время богослужения Вселенского патриархата.

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УПЦ МП РПЦ Онуфрий собор ПЦУ
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