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Наоми Кэпмбелл показалась в бикини: как выглядит 55-летняя модель

Алена Кюпели
1 мая 2025, 19:04
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Популярная модель показала свою роскошную фигуру во время отдыха.
Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Как выглядит Наоми Кэмпбелл
  • С кем она отдыхает

Популярная модель Наоми Кэмпбелл по-прежнему сражает всех своей формой в бикини.

Супермодель опубликовала в Instagram фотографии с тропического отдыха с друзьями и семьей, демонстрируя свое скульптурное телосложение в едва заметном, солнечно-желтом бикини.

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На одном снимке Кэмпбелл дополнила бикини красной шляпой от солнца, стоя у кромки воды среди пальм.

На другой фотографии в бикини она прижалась к давнему приятелю Мохаммеду Аль Турки, когда они нежились на солнце на лодке.

Кэмпбелл держала желтую палку для плавания и была одета в снаряжение для подводного плавания, готовясь нырнуть с лодки на другой фотографии, на которой она была в крошечном раздельном купальнике.

Наоми Кэмпбэлл показала фото с отдыха
Наоми Кэмпбэлл показала фото с отдыха / Фото Instagram/naomi

Модель, которая семь раз за свою карьеру украшала подиум показа мод Victoria’s Secret, также поделилась редкими кадрами своих двух детей. На одной фотографии она нежно держит на руках свою дочь, рожденную суррогатной матерью в мае 2021 года, глядя на воду на закате. На другой фотографии она идет по пляжу в официальном шелковом платье, держа за руки своего сына, также рожденного суррогатной матерью в июне 2023 года.

Наоми Кэмпбэлл показала фото с отдыха
Наоми Кэмпбэлл показала фото с отдыха / Фото Instagram/naomi

Обе фотографии скрывают их лица, и Кэмпбелл никогда публично не раскрывала их имена.

Кэмпбелл, по-видимому, присутствовала на официальном мероприятии на Мальдивах, поскольку ее также видели сидящей за столом на пляже в официальной одежде, за ней стояли ряды столов, украшенных цветами.

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