Доллар резко 'взлетел' после трехдневного падения: новый курс валют

Курс доллара перешел к росту после трех дней снижения, свидетельствуют данные НБУ.

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НБУ повысил курс после серии понижений / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 2 мая

Какой курс евро установил НБУ

Что происходит на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины повысил курс доллара на пятницу, 2 мая, после трех дней снижения. В то же время евро наоборот подешевел. Об этом свидетельствуют данные с сайта регулятора.

Официальный курс доллара вырос на 12 копеек. На 2 мая американская валюта стоит 41,5945 грн/долл.

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В то время как доллар вернулся к росту, евро наоборот несколько подешевел. Официальный курс европейской валюты на 2 мая установили на уровне 47,0808 грн/долл, что на 9 копеек меньше, чем в предыдущий день.

На межбанковском валютном рынке также зафиксирован рост - курс доллара увеличился на 17 копеек. Торги проходят в диапазоне 41,64-41,67 гривен за доллар (купля-продажа).

На наличном рынке ситуация выглядит более стабильно. Курс доллара снизился на 5 копеек и сейчас составляет в среднем 41,70 гривен.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, на 1 мая Национальный банк Украины в третий раз подряд снизил курс доллара - до 41,47 грн. Евро также подешевел - до 47,17 грн.

Также в мае 2025 года курс доллара в Украине может вырасти из-за экономических факторов. Как пояснил Тарас Лесовой из "Глобус Банка", на валютный рынок повлияет ожидаемая отмена преференций ЕС для украинских товаров, инфляция до 1,5% и возможные действия НБУ для поддержки гривны.

Как сообщал Главред, в Винницкой области разоблачили мошенника, который сбывал фальшивые гривны, продавая купюры за 65% их стоимости. В БЭБ сообщили, что подделки были высокого качества, а преступник действовал через личные контакты.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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