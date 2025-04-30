Доллар и евро пошли вниз: каким будет курс валют в первый день мая

В Украине курс доллара падает уже третьи сутки.

https://glavred.info/economics/dollar-i-evro-poshli-vniz-kakim-budet-kurs-valyut-v-pervyy-den-maya-10660607.html Ссылка скопирована

Официальный курс валют в Украине 1 мая / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 1 мая

Какой курс евро установил НБУ на первый день мая

Какова ситуация на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины уже третий день снижает курс доллара к гривне и по состоянию на 1 мая он упадет еще на 9 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Таким образом в первый день последнего весеннего месяца в Украине официальный курс доллара составит 41,47 гривен, в то время как сегодня, 30 апреля, он остается на уровне 41,56 гривен.

видео дня

В то же время Нацбанк и ослабляет евро. 1 мая курс евро будет составлять 47,17 гривен, хотя сегодня европейская валюта по официальному курсу стоит 47,28 гривен.

На межбанке же ситуация следующая - курс доллара упал на 9 копеек до 41,46-41,50 гривен за доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Курс доллара упал и на наличном рынке. Валюта стоит до 41,75 гривен, что на 10 копеек меньше.

Курс доллара США / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, к 4 мая курсовые показатели межбанка и наличного рынка выровняются, а расхождение между курсами будет незначительным.

Ранее стало известно, что официальный курс доллара к гривне на среду, 30 апреля, установили на уровне 41,56 грн/долл. Гривна укрепилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Недавно также аналитик Алексей Козырев предупредил, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 41,20 до 42,20 грн/долл.

Другие новости:

Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред