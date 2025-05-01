Когда закончится война в Украине - появился тревожный прогноз

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский сделал тревожный прогноз относительно продолжительности войны России против Украины.

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Сколько еще может длиться война России против Украины / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

О чем сказал Сунгуровский:

Трудно дать прогноз относительно даты окончания войны в Украине

Война будет продолжаться минимум до конца года

С учетом потенциального прекращения поддержки со стороны США и наращивания военной мощи Россией, война может затянуться как минимум до конца года. Такой прогноз в интервью Главреду сделал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

По его словам, трудно предсказать сроки, когда может закончиться война.

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"Вы, наверное, ожидаете оптимистического прогноза, но пока у меня нет большого оптимизма. По крайней мере до конца этого года война точно не прекратится. А дальше - увидим", - резюмировал он.

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Кто такой Николай Сунгуровский Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище. В 1982 - Киевскую Академию противовоздушной обороны. В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства. С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне-Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины. С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

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