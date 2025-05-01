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Когда закончится война в Украине - появился тревожный прогноз

Юрий Берендий
1 мая 2025, 19:19
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Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский сделал тревожный прогноз относительно продолжительности войны России против Украины.
ВСУ
Сколько еще может длиться война России против Украины / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

О чем сказал Сунгуровский:

  • Трудно дать прогноз относительно даты окончания войны в Украине
  • Война будет продолжаться минимум до конца года

С учетом потенциального прекращения поддержки со стороны США и наращивания военной мощи Россией, война может затянуться как минимум до конца года. Такой прогноз в интервью Главреду сделал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

По его словам, трудно предсказать сроки, когда может закончиться война.

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"Вы, наверное, ожидаете оптимистического прогноза, но пока у меня нет большого оптимизма. По крайней мере до конца этого года война точно не прекратится. А дальше - увидим", - резюмировал он.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 мая российские войска дважды атаковали Харьков беспилотниками. Один из дронов нес взрывное устройство, снаряженное мешком с гвоздями, указывает руководитель областного управления Нацполиции Петр Токарь.

Между Киевом и Москвой сохраняется глубокое расхождение во взглядах на возможное завершение войны. Администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшие месяцы приложить усилия для сближения позиций сторон, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел детальный разбор итогов деятельности украинской армии в апреле 2025 года. По его словам, Силы обороны сохранили боевую устойчивость, не допустив прорывов противника или критических потерь.

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Кто такой Николай Сунгуровский

Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова.

В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище.

В 1982 - Киевскую Академию противовоздушной обороны.

В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства.

С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне-Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины.

С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова.

Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности.

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

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