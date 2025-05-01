Когда закончится война в Украине - появился тревожный прогноз

О чем сказал Сунгуровский:
- Трудно дать прогноз относительно даты окончания войны в Украине
- Война будет продолжаться минимум до конца года
С учетом потенциального прекращения поддержки со стороны США и наращивания военной мощи Россией, война может затянуться как минимум до конца года. Такой прогноз в интервью Главреду сделал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.
По его словам, трудно предсказать сроки, когда может закончиться война.
"Вы, наверное, ожидаете оптимистического прогноза, но пока у меня нет большого оптимизма. По крайней мере до конца этого года война точно не прекратится. А дальше - увидим", - резюмировал он.
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Кто такой Николай Сунгуровский
Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова.
В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище.
В 1982 - Киевскую Академию противовоздушной обороны.
В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства.
С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне-Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины.
С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.
С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова.
Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности.
Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.
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