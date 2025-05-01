Дроны с сюрпризом для гражданских: находка удивила взрывотехников

Правоохранители обследовали место удара в Харькове и обнаружили дрон, начиненный мешком с гвоздями.

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Беспилотник с гвоздями упал возле гаражей / Коллаж: Главред, фото: t.me/kpszsu, t.me/ihor_terekhov

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Почему дрон был снаряжен гвоздями

Какую цель преследовали оккупанты этим ударом

В среду, 1 мая, войска РФ совершили два удара беспилотниками по Харькову. Один из дронов был снаряжен мешком с гвоздями, сообщил руководитель управления Национальной полиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире "Суспільного".

"Попадание произошло в землю возле гаражного кооператива. Без пострадавших и разрушений", - говорится в сообщении.

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По словам Токаря, атаки произошли в течение двух часов по Киевскому и Основянскому районам города. На местах работают экстренные службы.

"Когда сейчас полиция со взрывотехниками делала осмотр, мы обнаружили, что к этому беспилотнику прикреплен мешок с гвоздями", - отметил глава полиции.

Он добавил, что российские военные намеренно прибегли к такому способу, чтобы нанести как можно больше вреда гражданскому населению.

"То есть россияне пытаются нанести гражданскому населению максимальное поражение и прибегают к таким нехитрым способам - дополнительные элементы, прикрепленные к дрону, чтобы поразить максимальное количество людей", - подчеркнул Токарь.

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Как писал Главред, в ночь на 30 апреля российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами, что привело к масштабным пожарам и разрушениям.

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала дронами Днепропетровскую область, бушевали пожары, погиб человек. В областном центре больше всего разрушений зафиксировали в частном секторе.

Напомним, ранее враг в очередной раз атаковал Киевскую область с помощью БПЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Отмечается, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

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