Дроны с сюрпризом для гражданских: находка удивила взрывотехников

Читайте в материале:
- Почему дрон был снаряжен гвоздями
- Какую цель преследовали оккупанты этим ударом
В среду, 1 мая, войска РФ совершили два удара беспилотниками по Харькову. Один из дронов был снаряжен мешком с гвоздями, сообщил руководитель управления Национальной полиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире "Суспільного".
"Попадание произошло в землю возле гаражного кооператива. Без пострадавших и разрушений", - говорится в сообщении.
По словам Токаря, атаки произошли в течение двух часов по Киевскому и Основянскому районам города. На местах работают экстренные службы.
"Когда сейчас полиция со взрывотехниками делала осмотр, мы обнаружили, что к этому беспилотнику прикреплен мешок с гвоздями", - отметил глава полиции.
Он добавил, что российские военные намеренно прибегли к такому способу, чтобы нанести как можно больше вреда гражданскому населению.
"То есть россияне пытаются нанести гражданскому населению максимальное поражение и прибегают к таким нехитрым способам - дополнительные элементы, прикрепленные к дрону, чтобы поразить максимальное количество людей", - подчеркнул Токарь.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Как писал Главред, в ночь на 30 апреля российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами, что привело к масштабным пожарам и разрушениям.
Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала дронами Днепропетровскую область, бушевали пожары, погиб человек. В областном центре больше всего разрушений зафиксировали в частном секторе.
Напомним, ранее враг в очередной раз атаковал Киевскую область с помощью БПЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Отмечается, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
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Что известно о Национальной полиции Украины?
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
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