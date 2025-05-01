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Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с мужчиной в кафе за 21 сек

Виталий Кирсанов
1 мая 2025, 17:38
46
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

В сегодняшнем задании "Найди отличия" вам нужно найти 3 отличия между фотографиями мужчины, пьющего кофе, за 21 секунду. Проверьте остроту своего зрения прямо сейчас!

В этом задании "Найди отличия" представлены две одинаковые фотографии мужчины, пьющего кофе. Хотя на первый взгляд эти два изображения кажутся идентичными, но это не так. Между двумя картинками есть три отличия.

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Задача для читателей: найти три отличия за 21 секунду.

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Приготовьтесь проверить свое внимание к деталям прямо сейчас!

Эта головоломка идеально подходит для проверки ваших навыков наблюдения!

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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