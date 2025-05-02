Джули Дэвис в Киеве: что изменит ее назначение для Украины

Кратко:
- Джули Дэвис станет временным поверенным США в Украине с 5 мая
- Она будет работать на укрепление отношений между США и Украиной
- Дэвис имеет более 30 лет дипломатического опыта
Временным поверенным в делах США в Украине станет Джули Дэвис, которая сейчас занимает должность американского посла на Кипре. Об этом говорится на официальном сайте посольства США в Украине 1 мая.
"Посольство США в Киеве с удовольствием сообщает, что с понедельника, 5 мая, посол Джули С. Дэвис займет должность временного поверенного в делах", - указано в сообщении.видео дня
В посольстве уточнили, что на новой должности Дэвис "возглавит взаимодействие" американского представительства с украинским правительством и народом, а также будет работать от имени президента США Дональда Трампа.
"На этой должности она будет неустанно работать над прекращением войны и кровопролития, одновременно укрепляя двусторонние отношения, делая как Америку, так и Украину более безопасными, сильными и процветающими", - говорится в сообщении.
Что известно о Джули Дэвис
Джули Дэвис - дипломат высокого ранга с более чем 30-летним опытом. Она ранее была заместителем помощника государственного секретаря по вопросам Западной Европы и ЕС, а также заместителем постоянного представителя миссии США при НАТО. На протяжении своей карьеры Дэвис работала в украинских, грузинских, белорусских и российских посольствах.
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Как сообщал Главред, 1 мая Украина подписала важное соглашение с Соединенными Штатами - Инвестиционный фонд восстановления Украина-США. Документ был заключен совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом и предусматривает привлечение глобальных инвестиций в восстановление украинской экономики.
Также в Украине опубликовали текст проекта соглашения с США, предусматривающего развитие месторождений 57 видов полезных ископаемых. Документ, который должен быть ратифицирован Верховной Радой, также содержит положение о военной помощи США, которая может засчитываться как взнос в фонд.
Напомним, как сообщал Главред, Украина подписала важное соглашение с Соединенными Штатами - Инвестиционный фонд восстановления Украина-США. Документ был заключен совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом и предусматривает привлечение глобальных инвестиций в восстановление украинской экономики.
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Что такое посольство США в Украине?
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине - дипломатическое учреждение США в Киеве, открытое с 23 января 1992 года. С мая 2022 года посол Бринк была назначена президентом Байденом на должность Посла США в Украине, пишет Википедия.
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