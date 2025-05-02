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Джули Дэвис в Киеве: что изменит ее назначение для Украины

Руслан Иваненко
2 мая 2025, 01:41
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Джули Дэвис примет на себя руководство посольством США в Украине с 5 мая этого года.
Джули Дэвис
Джули Дэвис возглавит американское посольство в Киеве / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот youtube.com

Кратко:

  • Джули Дэвис станет временным поверенным США в Украине с 5 мая
  • Она будет работать на укрепление отношений между США и Украиной
  • Дэвис имеет более 30 лет дипломатического опыта

Временным поверенным в делах США в Украине станет Джули Дэвис, которая сейчас занимает должность американского посла на Кипре. Об этом говорится на официальном сайте посольства США в Украине 1 мая.

"Посольство США в Киеве с удовольствием сообщает, что с понедельника, 5 мая, посол Джули С. Дэвис займет должность временного поверенного в делах", - указано в сообщении.

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В посольстве уточнили, что на новой должности Дэвис "возглавит взаимодействие" американского представительства с украинским правительством и народом, а также будет работать от имени президента США Дональда Трампа.

"На этой должности она будет неустанно работать над прекращением войны и кровопролития, одновременно укрепляя двусторонние отношения, делая как Америку, так и Украину более безопасными, сильными и процветающими", - говорится в сообщении.

Что известно о Джули Дэвис

Джули Дэвис - дипломат высокого ранга с более чем 30-летним опытом. Она ранее была заместителем помощника государственного секретаря по вопросам Западной Европы и ЕС, а также заместителем постоянного представителя миссии США при НАТО. На протяжении своей карьеры Дэвис работала в украинских, грузинских, белорусских и российских посольствах.

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Как сообщал Главред, 1 мая Украина подписала важное соглашение с Соединенными Штатами - Инвестиционный фонд восстановления Украина-США. Документ был заключен совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом и предусматривает привлечение глобальных инвестиций в восстановление украинской экономики.

Также в Украине опубликовали текст проекта соглашения с США, предусматривающего развитие месторождений 57 видов полезных ископаемых. Документ, который должен быть ратифицирован Верховной Радой, также содержит положение о военной помощи США, которая может засчитываться как взнос в фонд.

Напомним, как сообщал Главред, Украина подписала важное соглашение с Соединенными Штатами - Инвестиционный фонд восстановления Украина-США. Документ был заключен совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом и предусматривает привлечение глобальных инвестиций в восстановление украинской экономики.

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