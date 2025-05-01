США будут определять покупателей украинских ресурсов: что это значит

Новое соглашение с США позволяет американцам определять покупателей ключевых украинских ресурсов.

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США получили приоритет на покупку украинских ресурсов / коллаж: Главред, фото: скрин с видео, depositphotos.com/ua

О главном:

США подчеркивают важность своего участия в восстановлении Украины

Приоритетное право США предотвратит попадание ресурсов в чужие руки

В соглашении предусмотрен контроль США за покупкой украинских природных ресурсов

В рамках недавно заключенного соглашения между Украиной и США, американские партнеры получили право первоочередного выкупа украинских природных ресурсов или определения покупателя для них. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечая "исторический" характер этого соглашения, США подчеркивают, что оно должно положить начало "партнерству для реконструкции и долгосрочного экономического успеха Украины".

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Особое внимание привлекает пункт соглашения, в котором говорится о приоритетном праве Соединенных Штатов на покупку украинских природных ресурсов.

"Если Соединенные Штаты решат приобрести эти ресурсы для себя, нам будет предоставлен первый выбор: либо приобрести их, либо определить покупателя на наш выбор. Эта важная мера предосторожности предотвращает попадание критически важных ресурсов в чужие руки", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Это партнерство, по мнению американской стороны, также должно четко сигнализировать России об активной роли США в восстановлении Украины и их приверженности долгосрочному успеху украинской экономики.

Соглашение с США / Инфографика: Главред

Пресс-служба Белого дома подчеркнула, что ни одна страна, компания или лицо, которое поддерживало российскую агрессию, не сможет воспользоваться возможностями для участия в проектах восстановления Украины, поддержанных ресурсами этого фонда.

Соглашение об ископаемых - последние новости

Как сообщал Главред, 1 мая Украина подписала важное соглашение с Соединенными Штатами - Инвестиционный фонд восстановления Украина-США. Документ был заключен совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом и предусматривает привлечение глобальных инвестиций в восстановление украинской экономики.

В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых обещает Штатам выгоду, значительно превосходящую вложенные средства.

Ранее в этом году попытка подписания соглашения сорвалась из-за конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Впоследствии Зеленский встречался с американским лидером в Ватикане перед похоронами Папы Римского Франциска.

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Что такое Белый дом? Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

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