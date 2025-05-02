17-й пакет санкций на подходе: Барро намекнул, что ЕС и США готовят общие шаги

Кратко:
- ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии
- Санкции согласовывают с США, решение ожидают в мае
Европейский Союз работает над новым, 17-м пакетом санкций против России, согласовывая его с Соединенными Штатами. Об этом в интервью агентству AFP заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
По его словам, ЕС планирует поддержать инициативу американского сенатора-республиканца Линдси Грэма по "разгромным" санкциям против РФ.
"Мы, европейцы, будем сопровождать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера я пообещал Линдси Грэму, что мы попробуем согласовать как содержание, так и сроки этих двух пакетов санкций", - отметил Барро.
Министр также подчеркнул, что главной преградой для установления мира в Украине остается российский диктатор:
"Единственным препятствием для мира в Украине сегодня является Владимир Путин", - добавил он.
Как сообщалось ранее, новый пакет санкций планируют подготовить к майскому заседанию Совета ЕС по иностранным делам.
Санкции против России - последние новости
Как писал Главред, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что в Соединенных Штатах Америки собирают сведения о возможностях противодействия так называемому теневому флоту России и ее оборонно-промышленному комплексу. Также идет подготовка к финансовым и банковским санкциям.
Тем временем Украина консультируется с США относительно новых санкций. Основная цель - ударить по "болевым точкам" России, чтобы принудить ее к серьезному дипломатическому диалогу и завершению войны.
Представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что в Европейском Союзе рассматривают санкции против страны-агрессора России как важный рычаг давления. Любое смягчение санкций против Москвы будет возможно только для достижения прочного мира между РФ и Украиной.
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Кто такой Жан-Ноэль Барро?
Жан-Ноэль Барро - французский политик, министр-делегат по европейским делам Франции (2024). Министр Европы и иностранных дел (с 2024), сообщает Википедия.
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