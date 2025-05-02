17-й пакет санкций на подходе: Барро намекнул, что ЕС и США готовят общие шаги

Министр Франции заявил, что ЕС и США согласовывают санкции против России перед майским саммитом.

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ЕС готовит новые ограничения против РФ / коллаж: Главред, ua.depositphotos.com

Кратко:

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии

Санкции согласовывают с США, решение ожидают в мае

Европейский Союз работает над новым, 17-м пакетом санкций против России, согласовывая его с Соединенными Штатами. Об этом в интервью агентству AFP заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

По его словам, ЕС планирует поддержать инициативу американского сенатора-республиканца Линдси Грэма по "разгромным" санкциям против РФ.

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"Мы, европейцы, будем сопровождать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера я пообещал Линдси Грэму, что мы попробуем согласовать как содержание, так и сроки этих двух пакетов санкций", - отметил Барро.

Министр также подчеркнул, что главной преградой для установления мира в Украине остается российский диктатор:

"Единственным препятствием для мира в Украине сегодня является Владимир Путин", - добавил он.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Как сообщалось ранее, новый пакет санкций планируют подготовить к майскому заседанию Совета ЕС по иностранным делам.

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что в Соединенных Штатах Америки собирают сведения о возможностях противодействия так называемому теневому флоту России и ее оборонно-промышленному комплексу. Также идет подготовка к финансовым и банковским санкциям.

Тем временем Украина консультируется с США относительно новых санкций. Основная цель - ударить по "болевым точкам" России, чтобы принудить ее к серьезному дипломатическому диалогу и завершению войны.

Представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что в Европейском Союзе рассматривают санкции против страны-агрессора России как важный рычаг давления. Любое смягчение санкций против Москвы будет возможно только для достижения прочного мира между РФ и Украиной.

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Кто такой Жан-Ноэль Барро? Жан-Ноэль Барро - французский политик, министр-делегат по европейским делам Франции (2024). Министр Европы и иностранных дел (с 2024), сообщает Википедия.

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