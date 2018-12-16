На службе в Константинополе упомянули Епифания, а он проигнорировал Кирилла

Митрополит Епифаний признан своим в Константинополе / УНИАН

Во время церковной службы в Константинополе, на которой присутствовал патриарх Вселенского патриархата Варфоломей, прозвучало имя нового главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Как сообщает ВВС, во время богослужения Вселенский патриархат был назван на первом метсе, а Украинский – на пятнадцатом.

Отмечается, что ранее Константинополем было признано 14 поместных православных церквей. Тот факт, что упомянут Епифаний является признанием УПЦ субъектом евхаристического общения. Как известно, часть поместных церквей имеют статус патриархий, а часть управляются митрополитами или архиепископами.

Епифаний также 16 декабря провел в Михайловском соборе Киева первую литургию. Во время службы он упомянул предстоятелей всех церквей, помимо патриарха РПЦ Кирилла. Как отмечают наблюдатели, такое поведение, скорее всего свидетельствует об отказе Украины от церковного общения с РПЦ, ведь, согласно диптиху, поминание всех глав православных церквей является обязательным, если между церквями есть общение.

Напомним, ранее Вселенский патриарх Варфоломей пригласил предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания для участия в богослужении и получения Томоса об автокефалии.