Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ может внезапно ударить по Украине с новой силой - назван тревожный сценарий

Юрий Берендий
1 мая 2025, 16:38
291
Россия может начать новое наступление в любой момент, при условии, если ей удастся восстановить свой экономический потенциал, указывает аналитик.
РФ может внезапно ударить по Украине с новой силой - назван тревожный сценарий
РФ может ударить с новой силой внезапно и в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы:

  • Россия может начать новое наступление на Украину или страны НАТО
  • Все будет зависеть от экономического потенциала России

Некоторые европейские эксперты допускают, что Россия может начать новое масштабное наступление в 2029-2030 годах. Вероятными направлениями атаки могут быть территория Беларуси, Сувалкский коридор или юг, для чего, чтобы перерезать поставки западной помощи в Украину. В то же время, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью Главреду подчеркнул, что точные сроки такого сценария предсказать сложно.

По его мнению, точно предсказать сроки трудно, поскольку все зависит от экономического потенциала России. Если она сможет собрать достаточно ресурсов, то может сосредоточить все имеющиеся силы для удара, даже несмотря на значительные экономические потери.

видео дня

"Не говоря уже о народе России, который, как они говорят, все вытерпит. Но нельзя исключать сценарий, что это произойдет внезапно и в ближайшее время", - резюмировал аналитик.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина обладает технической возможностью нанести удар дронами по военному параду, запланированному в Москве на 9 мая.

В то же время генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос предупредил, что Россия может нанести масштабный авиационно-ракетный удар по территории Украины накануне Дня победы, в частности по Киеву, расценивая это как своеобразный "предупредительный" шаг.

На фоне этого спецпредставитель президента США по вопросам Украины генерал Кит Келлог сообщил, что Вашингтон может частично пойти на уступки Кремлю в вопросе территориальных требований в рамках мирных переговоров. При этом Киев якобы допускает возможность фактического признания части утраченных территорий.

Другие новости:

Кто такой Николай Сунгуровский

Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова.

В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище.

В 1982 - Киевскую Академию противовоздушной обороны.

В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства.

С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне-Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины.

С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова.

Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности.

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сунгуровский Николай Сунгуровский
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ открыла "новое направление" и хочет форсировать Днепр: есть ли угроза для Херсона

РФ открыла "новое направление" и хочет форсировать Днепр: есть ли угроза для Херсона

17:27Фронт
Между Украиной и РФ "большая пропасть": у Трампа раскрыли план действий США

Между Украиной и РФ "большая пропасть": у Трампа раскрыли план действий США

16:31Война
Цена на популярный продукт "взлетела до небес": сколько украинцам придется платить

Цена на популярный продукт "взлетела до небес": сколько украинцам придется платить

15:52Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Мощный ветер, ливни и заморозки: Украину накрывает штормовая погода

Мощный ветер, ливни и заморозки: Украину накрывает штормовая погода

РФ массированно ударила дронами по Одессе: два человека погибли, пятеро - ранены

РФ массированно ударила дронами по Одессе: два человека погибли, пятеро - ранены

Деньги польются рекой: трех знаков зодиака ждет огромная прибыль в мае

Деньги польются рекой: трех знаков зодиака ждет огромная прибыль в мае

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 мая (обновляется)

Заморозки ударят в нескольких областях: украинцев предупредили об опасной погоде

Заморозки ударят в нескольких областях: украинцев предупредили об опасной погоде

Последние новости

17:38

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с мужчиной в кафе за 21 сек

17:37

Порошенко еще раз подыграл Кремлю, приравняв Трампа к Путину – экспертВидео

17:34

Ушла из жизни самая старая женщина планеты: каким был ее секрет долголетия

17:27

РФ открыла "новое направление" и хочет форсировать Днепр: есть ли угроза для Херсона

17:26

Доллар резко "взлетел" после трехдневного падения: новый курс валют

Война в Украине продлится минимум до конца года, Россия в Беларуси готовит новое наступление - СунгуровскийВойна в Украине продлится минимум до конца года, Россия в Беларуси готовит новое наступление - Сунгуровский
17:04

Цена летит в пропасть: на украинском рынке рекордно дешевеет популярный овощ

17:03

Что можно сделать из малины, кроме варенья: раскрыта невероятная польза плодовВидео

16:38

РФ может внезапно ударить по Украине с новой силой - назван тревожный сценарий

16:31

Между Украиной и РФ "большая пропасть": у Трампа раскрыли план действий США

Реклама
16:29

Кому вредна корица: эксперты рассказали, чем опасна популярная специя

16:17

Можно ли снимать обувь в самолете: ошибаются даже опытные путешественники

15:54

McDonald's заменяет Биг Тейсти: почему на самом деле культовый бургер исчез из меню

15:52

Цена на популярный продукт "взлетела до небес": сколько украинцам придется платить

15:35

Тихий "вампир" в доме: куда категорически нельзя ставить кактусы по фэн-шуйВидео

15:33

Зеленский ввел санкции против Арестовича: кто еще попал под удар президента

15:31

Три различия между котами найдет только гений: невероятная загадка для самых умных

15:18

Куда поставить холодильник в маленькой кухне – советы эксперта

15:17

Стало известно, почему Бейонсе не показывает своего младшего сына

15:14

Что будет, если США выйдут из мирных переговоров: эксперт назвал риски для Украины

15:05

Что даст Украине соглашение о недрах, и почему ближайшие две недели будут решающимимнение

Реклама
14:49

Поставки дронов и волонтерство: что известно о Сергее Стерненко, на которого напали

14:49

Украинцы могут потерять деньги из-за неосторожности: стало известно об опасной афереВидео

14:18

Татьяна Пискарева: "За рубежом мы давали жару россиянам"

14:09

Четыре угрожающих направления: Сырский вышел с обращением о ситуации на фронте

13:58

Нельзя сплетничать и обманывать: какой праздник и день ангела 2 мая

13:54

В Украине "выдавали" фальшивые гривны: к каким купюрам стоит быть внимательнее

13:51

Почему одежда неприятно пахнет после стирки: причина, которую многие игнорируют

13:46

На известного волонтера Стерненко совершили нападение: в каком состоянии активист

13:35

Что можно сделать из бумаги: неожиданные идеи сразят просто наповал

13:34

"Бессмысленный монолог": Руслан Ханумак ответил Алине Шаманской после обвинений

13:24

Два главных направления удара: стало известно, какие цели выбрал Путин на лето

12:57

Более 20 дронов атаковали Одессу: Зеленский жестко отреагировал на удар РФФото

12:48

Опубликован текст соглашения об ископаемых - что оно предусматриваетВидео

12:37

"Лучевая и химиотерапия": певица Камалия сообщила о своей онкологии

12:37

РФ может открыть "второй фронт": Сунгуровский оценил, где и когда Путин начнет атаку

12:35

Украине грозит новая российская атака в ближайшие дни: какой город в опасности

12:34

Доллар подорожает: стало известно, сколько будет стоить валюта в мае 2025-го

12:09

Заморозки ударят в нескольких областях: украинцев предупредили об опасной погоде

12:06

В Киеве раздаются взрывы: РФ разбросала коварные кассетные боеприпасы, есть раненые

11:46

Чем отмыть краску для волос с кожи: копеечное средство для идеальной красоты

Реклама
11:45

Жена Виктора Павлика в слезах заговорила о второй беременности

11:44

Трамп хочет сделку с "другом Владимиром": почему США не нужно поражение РФ

11:39

Способен ли Трамп юридически признать Крым российским: назван важный нюанс

11:31

Впервые вырастет в 20 раз: какой тариф в Украине изменится с 3 мая

11:28

Китайский гороскоп на завтра 2 мая: Драконам - боль, Собакам - гнев

10:57

Бензин со спиртом уже на АЗС: эксперты предупредили о росте цен и опасности для автоВидео

10:41

Впервые с момента возвращения Трампа: в США одобрили продажу оружия Украине

10:39

Мир или 500% пошлины: в Сенате придумали, как принудить Путина закончить войну

10:19

Потап выбрал новую страну - что сделал рэпер и чем теперь будет заниматься

10:06

Карта Deep State онлайн за 1 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять