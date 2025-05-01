РФ может внезапно ударить по Украине с новой силой - назван тревожный сценарий

Россия может начать новое наступление в любой момент, при условии, если ей удастся восстановить свой экономический потенциал, указывает аналитик.

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РФ может ударить с новой силой внезапно и в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы:

Россия может начать новое наступление на Украину или страны НАТО

Все будет зависеть от экономического потенциала России

Некоторые европейские эксперты допускают, что Россия может начать новое масштабное наступление в 2029-2030 годах. Вероятными направлениями атаки могут быть территория Беларуси, Сувалкский коридор или юг, для чего, чтобы перерезать поставки западной помощи в Украину. В то же время, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью Главреду подчеркнул, что точные сроки такого сценария предсказать сложно.

По его мнению, точно предсказать сроки трудно, поскольку все зависит от экономического потенциала России. Если она сможет собрать достаточно ресурсов, то может сосредоточить все имеющиеся силы для удара, даже несмотря на значительные экономические потери.

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"Не говоря уже о народе России, который, как они говорят, все вытерпит. Но нельзя исключать сценарий, что это произойдет внезапно и в ближайшее время", - резюмировал аналитик.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина обладает технической возможностью нанести удар дронами по военному параду, запланированному в Москве на 9 мая.

В то же время генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос предупредил, что Россия может нанести масштабный авиационно-ракетный удар по территории Украины накануне Дня победы, в частности по Киеву, расценивая это как своеобразный "предупредительный" шаг.

На фоне этого спецпредставитель президента США по вопросам Украины генерал Кит Келлог сообщил, что Вашингтон может частично пойти на уступки Кремлю в вопросе территориальных требований в рамках мирных переговоров. При этом Киев якобы допускает возможность фактического признания части утраченных территорий.

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Кто такой Николай Сунгуровский Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище. В 1982 - Киевскую Академию противовоздушной обороны. В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства. С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне-Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины. С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

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