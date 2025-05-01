McDonald's заменяет Биг Тейсти: почему на самом деле культовый бургер исчез из меню /

Бургер Биг Тейсти окончательно исчезнет из меню компании McDonald's из-за введения новых позиций, которые будут анонсированы уже в скором времени.

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В McDonald's анонсировали замену для Биг Тейсти - что предполагается / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

McDonald's убирает бургер Биг Тейсти из меню

В компании объяснили, когда бургер перестанут продавать окончательно

McDonald's объявил об изменении в сезонном меню. В частности, из ассортимента исчезнет один из самых любимых бургеров - Биг Тейсти. Об этом говорится в сообщении компании.

McDonald's призывает желающих поторопиться и успеть попробовать бургер, пока он еще доступен. Точная дата исчезновения Биг Тейсти из меню не названа, но обычно после подобных объявлений популярные позиции быстро раскупают.

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По данным СМИ, Биг Тейсти окончательно снимут с меню уже 5 мая.

"Биг Тейсти уходит. Спасибо, что любили его так же, как и мы", - написали в McDonald's.

В McDonald's Украина впоследствии уточнили, что компания постоянно обновляет меню, стремясь сделать его еще более привлекательным для посетителей.

"Сеть адаптирует его для введения новых, еще более интересных предложений, которые анонсируем уже скоро", - сообщили в компании в комментарии "Экономической правде"

Относительно полного исчезновения Биг Тейсти, в компании объяснили, что это будет зависеть от спроса, ведь как только на кухне закончатся необходимые ингредиенты, бургер исчезнет из продажи.

Как выяснилось, на популярном сайте объявлений OLX начали публиковать предложения о продаже пустых коробок от Биг Тейсти. Некоторые продавцы оценивают эту "достопримечательность" во впечатляющие 20 000 гривен.

/ Фото: скриншот

Что известно о Биг Тейсти

Биг Тейсти (Big Tasty) - это фирменный бургер сети ресторанов быстрого питания McDonald's, который отличается большим размером, сочным мясом и выразительным соусом со вкусом копчености.

Big Tasty позиционируется как один из самых больших и наиболее сытных бургеров в меню McDonald's и ориентирован на тех, кто хочет получить максимум вкуса и объема в одном сэндвиче.

McDonald's - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, для многих посетителей ресторанов McDonald's рыжеволосый Рональд МакДональд был символом бренда и неотъемлемой частью визита в заведение. Этот культовый маскот сети быстрого питания часто встречал гостей у входа, создавая дружескую атмосферу. Однако в последние годы Рональд практически исчез не только из ресторанов, но и из официальной рекламной продукции компании по ряду причин.

В то же время многие постоянные клиенты McDonald's даже не задумываются над тем, какое функциональное назначение имеют специальные выступы и кнопки на крышках напитков, что также является частью продуманной логистики бренда.

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