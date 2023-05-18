Любители McDonald's узнали, для чего нужны выпуклости на крышках: удивлению нет предела

Для многих не секрет, для чего предназначены круглые кнопки, но с прямоугольными дела обстоят совсем иначе.

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Для чего нужны выступы на крышках от напитков в МакДональдз / скриншот

Многие любители фастфуда McDonald's даже не догадываются, для чего нужны кнопки и выступы на крышках напитков.

На видео, размещенном в Твиттере на аккаунте "Today Years Old" (отсылка к вирусной фразе "Мне было сегодня лет, когда я узнал...") показано, как кто-то нажимает на кнопки вокруг соломинки на крышке напитка из сети ресторанов быстрого питания.

Для многих не секрет, для чего предназначены круглые кнопки, но с прямоугольными дела обстоят совсем иначе.

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Круглые кнопки - это индикаторы того, какой напиток находится в стаканчике. На каждой кнопке есть надпись: "диетический", "кола", "РБ" для корневого пива и "другое".

Но функция маленьких прямоугольных кнопок рядом с круглыми была не столь очевидна: они используются для исправления ошибки, если сервер нажимает не на ту круглую кнопку.

Например, если он случайно нажмет кнопку "RB" вместо кнопки "diet", он может нажать на кнопку рядом с кругом "RB" и сбросить крышку, чтобы исправить ошибку.

Напомним, ранее женщина назвала дочь в честь своей любимой закуски. Вся Сеть вздрогнула после того, как услышала это имя. Она записала видео с сияющими от счастья глазами и гордо заявила, что у ее дочери будет имя Пикл.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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