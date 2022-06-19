Власти Украины убеждают McDonald's поскорей вернуться в встрану: заявление МИД

Рестораны американской компании McDonald’s могут вернуться к работе в Украине. Власти убеждают руководство корпорации возобновить работу по всей стране.
Заведения сети американской корпорации фаст-фуда McDonald’s, скорее всего, скоро вернутся к работе в Украине. Во всяком случае, власти убеждают главный офис корпорации возобновить работу, пишет руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба в соцсети Facebook.
"С началом полномасштабного вторжения компания (McDonald’s – Главред), как и многие другие, приостановила работу ресторанов в Украине по соображениям безопасности. Но мы в МИДе убеждены, что сейчас есть условия для возобновления их работы, поэтому активно убеждаем их возвращаться", – написал он.
Кулеба добавил, что еще несколько недель назад власти Украины установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США.
"Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь МакДо является одним из самых известных американских брендов. Процесс двигается", – пишет Кулеба.
Как пишут пользователи украинского сегмента Twitter, ориентировочная дата повторного запуска McDonald's в Украине – вторая половина августа. Но надежных данных нету.
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Напомним, государственное предприятие Артемсоль из-за боевых действий в Донецкой области полностью остановило работу. Производить соль предприятие не может, поскольку нельзя подвергать людей опасности. Кроме того, большинство сотрудников уже эвакуировались.
Все запасы готовой продукции были вывезены со складов еще в апреле. Теперь Украине придется ввозить больше соли из-за рубежа.
Следует отметить, что Артемсоль был крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе и постоянно поставляло готовую продукцию Венгрии, Польше, Грузии, Молдове, Азербайджану и Румынии.
Украинцы начали массово скупать соль после того, как пошли разговоры о возможном дефиците товара. Из-за бешеного спроса некоторые магазины резко повысили стоимость чуть ли не в 10 раз.
На пике ажиотажа цена килограмма соли в отдельных местах достигала 95 гривен.
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