Власти Украины убеждают McDonald's поскорей вернуться в встрану: заявление МИД

Власти Украины убеждает McDonald's поскорей вернуться в встрану: заявление МИД / коллаж фото ua.depositphotos.com

Заведения сети американской корпорации фаст-фуда McDonald’s, скорее всего, скоро вернутся к работе в Украине. Во всяком случае, власти убеждают главный офис корпорации возобновить работу, пишет руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба в соцсети Facebook.

"С началом полномасштабного вторжения компания (McDonald’s – Главред), как и многие другие, приостановила работу ресторанов в Украине по соображениям безопасности. Но мы в МИДе убеждены, что сейчас есть условия для возобновления их работы, поэтому активно убеждаем их возвращаться", – написал он.

Кулеба добавил, что еще несколько недель назад власти Украины установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США.

"Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь МакДо является одним из самых известных американских брендов. Процесс двигается", – пишет Кулеба.

Как пишут пользователи украинского сегмента Twitter, ориентировочная дата повторного запуска McDonald's в Украине – вторая половина августа. Но надежных данных нету.

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Напомним, государственное предприятие Артемсоль из-за боевых действий в Донецкой области полностью остановило работу. Производить соль предприятие не может, поскольку нельзя подвергать людей опасности. Кроме того, большинство сотрудников уже эвакуировались.

Все запасы готовой продукции были вывезены со складов еще в апреле. Теперь Украине придется ввозить больше соли из-за рубежа.

Следует отметить, что Артемсоль был крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе и постоянно поставляло готовую продукцию Венгрии, Польше, Грузии, Молдове, Азербайджану и Румынии.

Украинцы начали массово скупать соль после того, как пошли разговоры о возможном дефиците товара. Из-за бешеного спроса некоторые магазины резко повысили стоимость чуть ли не в 10 раз.

На пике ажиотажа цена килограмма соли в отдельных местах достигала 95 гривен.

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