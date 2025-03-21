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Почему исчез Рональд МакДональд: жуткая правда о культовом клоуне из McDonald's

Руслана Заклинская
21 марта 2025, 19:59
83
В 2016 году McDonald's почти полностью отказался от рыжеволосого клоуна из-за жуткой тенденции в социальных сетях.
Почему исчез Рональд МакДональд: жуткая правда о культовом клоуне из McDonald's
Тревожная причина исчезновения культового клоуна McDonald's / Коллаж: Главред, фото: Главред, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Историю создания сети ресторанов быстрого питания McDonald's
  • Какова причина исчезновения культового клоуна Рональда МакДональда

Для многих людей встреча с рыжеволосым Рональдом МакДональдом была неотъемлемой частью во время посещения McDonald's. Культовый маскот сети быстрого питания иногда приветствовал клиентов у входа в ресторан.

Если повезло, то настоящий Рональд МакДональд мог появиться на вашем дне рождении, добавляя празднику веселья. Однако этот некогда любимый персонаж почти полностью исчез не только из ресторанов McDonald's, но и из маркетинговых материалов сети.

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Причина этого исчезновения довольно тревожная - сеть быстрого питания отказалась от рыжего клоуна в 2016 году из-за жуткого тренда в социальных сетях. В то время люди одевались в зловещие костюмы клоунов, фотографировались и делились этими изображениями, пишет Daily Express.

В определенный момент люди, одетые как клоуны, начали появляться возле школ по всей территории США. Однажды семью во Флориде даже атаковала группа из 20 человек в клоунских масках. Фильмы ужасов вроде "Оно" (IT), "Клоун" и "Ужасающий" лишь усилили страхи людей перед клоунами.

В конце концов, McDonald's решил отказаться от Рональда из-за изменения общественного мнения относительно клоунов. В заявлении компании в то время отмечалось: "McDonald's и франчайзинг на местных рынках учитывают текущую ситуацию вокруг случаев появления клоунов в сообществах, и поэтому относятся с осторожностью к участию Рональда МакДональда в общественных мероприятиях".

Это произошло после смерти оригинального актера, который играл роль Рональда МакДональда, Уилларда Скотта, в 2021 году в возрасте 87 лет. Еще в 1987 году он рассказывал в интервью The New York Times о своих впечатлениях от игры этого некогда любимого персонажа.

"Я просто люблю людей. Многие актеры сразу уходят после выступления... А я люблю пообщаться. Я как собака: открываешь дверь - и я сразу иду ко всем, облизывая лица", - сказал он.

История McDonald's

McDonald's был основан в 1940 году Ричардом и Морисом МакДональдами в Калифорнии в США. В 1948 году братья ввели свою систему Speedee Service System, которая ускорила время приготовления пищи и предлагала гамбургеры за 15 центов.

Успех ресторана побудил братьев начать франчайзинг своей концепции - девять ресторанов начали работать по новой модели. Позже Рэй Крок помог братьям открыть первый ресторан к востоку от реки Миссисипи в 1955 году.

Его вклад в развитие и международный успех сети быстрого питания был увековечен в фильме "Основатель" с Майклом Китоном в главной роли, который вышел в 2016 году.

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