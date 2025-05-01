Новые детали переговоров: Украина готова частично согласиться на требования РФ

Спецпредставитель Трампа заявил, что Киев якобы готов к фактическому, но не юридическому, признанию территориальных потерь.

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Кит Келлог сказал, что США и Украина готовы частично согласиться на территориальные требования Кремля / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, ОП, скриншот

Главное из заявлений Келлога:

США готовы частично согласиться на требования Кремля

Киев якобы готов признать территориальные потери, но не юридически

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины генерал Кит Келлог заявил, что американская сторона готова частично согласиться на территориальные требования Кремля в переговорах по завершению войны России и Украины. В то же время Киев якобы готов к фактическому признанию территориальных потерь.

По его словам, украинская сторона ознакомилась с планом США по завершению войны, представленным в Лондоне, и готова фактически признать свои территориальные потери, однако не юридически. Келлог отметил, что речь идет только о территориях, которые сейчас находятся под российской оккупацией.

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США также готовы частично согласиться на территориальные требования, которые ставит Кремль перед сторонами в вопросах достижения прекращения огня.

"Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях", — сказал Келлог в эфире канала Fox News.

По его словам, украинская сторона готова к прекращению огня "на текущих линиях".

"На прошлой неделе они сообщили мне, что уже обсуждали это соглашение. Прекращение огня на текущих линиях — это то, к чему они готовы", — заявил генерал.

Спецпредставители Трампа по завершению войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова поддержать переговоры о мире в любом формате при условии, если страна-агрессор Россия согласится на длительное прекращение огня.

Тем временем Россия выдвинула новые "условия" для мира. Глава МИД Сергей Лавров сказал, что Москва "требует", в частности, отказа Украины от оккупированных территорий, НАТО, а также, мол, демилитаризации и денацификации. Как утверждает Лавров, Кремль согласится остановить огонь только в обмен на отмену поставок вооружений Украине и прекращение усиления украинской армии.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия предложила временное прекращение огня в Украине на три дня в мае в связи с празднованием Дня победы в Москве. За это Кремль хочет ослабления санкций, в частности против авиационной отрасли.

Россия готова к обсуждению возможного присутствия представителей США на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции в контексте урегулирования войны против Украины. Об этом заявил глава государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

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