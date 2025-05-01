Новые детали переговоров: Украина готова частично согласиться на требования РФ

Главное из заявлений Келлога:
- США готовы частично согласиться на требования Кремля
- Киев якобы готов признать территориальные потери, но не юридически
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины генерал Кит Келлог заявил, что американская сторона готова частично согласиться на территориальные требования Кремля в переговорах по завершению войны России и Украины. В то же время Киев якобы готов к фактическому признанию территориальных потерь.
По его словам, украинская сторона ознакомилась с планом США по завершению войны, представленным в Лондоне, и готова фактически признать свои территориальные потери, однако не юридически. Келлог отметил, что речь идет только о территориях, которые сейчас находятся под российской оккупацией.
США также готовы частично согласиться на территориальные требования, которые ставит Кремль перед сторонами в вопросах достижения прекращения огня.
"Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях", — сказал Келлог в эфире канала Fox News.
По его словам, украинская сторона готова к прекращению огня "на текущих линиях".
"На прошлой неделе они сообщили мне, что уже обсуждали это соглашение. Прекращение огня на текущих линиях — это то, к чему они готовы", — заявил генерал.
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова поддержать переговоры о мире в любом формате при условии, если страна-агрессор Россия согласится на длительное прекращение огня.
Тем временем Россия выдвинула новые "условия" для мира. Глава МИД Сергей Лавров сказал, что Москва "требует", в частности, отказа Украины от оккупированных территорий, НАТО, а также, мол, демилитаризации и денацификации. Как утверждает Лавров, Кремль согласится остановить огонь только в обмен на отмену поставок вооружений Украине и прекращение усиления украинской армии.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия предложила временное прекращение огня в Украине на три дня в мае в связи с празднованием Дня победы в Москве. За это Кремль хочет ослабления санкций, в частности против авиационной отрасли.
Россия готова к обсуждению возможного присутствия представителей США на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции в контексте урегулирования войны против Украины. Об этом заявил глава государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
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