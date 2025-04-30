Стало известно, что клянчит Путин в обмен на 3-дневный режим тишины

Вместо реальных шагов к миру Кремль требует ослабления санкций против своего авиационного сектора, заявил Андрей Ермак.

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Путину мешают санкции против авиации / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Главное из колонки Ермака:

Временная "тишина" - это не шаг к миру, а маневр агрессора

Авиация РФ - часть военной логистики, не "гражданская жертва"

Ослабление санкций будет означать новую угрозу для Украины

Россия предложила временное прекращение огня в Украине на три дня в мае - в связи с празднованием Дня победы в Москве. Зато Кремль хочет ослабления санкций, в частности против авиационной отрасли. Об этом пишет в своей колонке для The Guardian руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы должны быть осторожными и не делать преждевременных уступок под предлогом быстрого прогресса. Предложенная короткая пауза не изменит ход войны, а ее согласование позволит режиму, который неоднократно демонстрировал агрессивные намерения, только выиграть время", - подчеркнул Ермак. видео дня

Андрей Ермак / Фото: Главред

Украина настаивает на безусловном прекращении огня минимум на 30 дней, а США - на постоянном мире. В то же время Россия требует снятия санкций, которые, по словам Ермака, существенно ограничивают возможности Кремля, в частности в авиационном секторе.

"Гражданские авиакомпании - это не жертвы"

"Санкции на авиацию - это не только символ, но и реальное препятствие для военной машины России. Гражданские авиакомпании - это не жертвы, а участники поддержки вторжения", - заявил глава президентской канцелярии.

По информации украинского Центра национального сопротивления, российские перевозчики и аэропорты активно задействованы в военной логистике. Например, компания I Fly перевозит солдат на передовую, а грузовая "Волга-Днепр" предоставляет услуги для ВС РФ. В то же время под санкциями находятся и аэропорты, которые обеспечивают военные операции.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

"Отмена санкций в сфере авиации снимет ключевое ограничение с повседневной жизни россиян, что позволит Путину уменьшить давление со стороны населения. Это будет не шаг к миру, а шаг к укреплению войны", - предостерегает Ермак.

По его словам, дипломатический приоритет Москвы - снятие санкций - лишь доказывает их эффективность.

"Небо должно оставаться закрытым для российских перевозчиков до тех пор, пока продолжается незаконная агрессия. Ослабление санкций будет означать усиление военной логистики и новые угрозы для Украины", - подытожил Андрей Ермак.

Трехдневное "перемирие": что стоит знать

Анонсированное Путиным трехдневное "перемирие" во время празднования 9 мая имеет пропагандистский характер. Оно является попыткой России показать свою якобы открытость к переговорам, ограничить Украину в возможности осуществлять дальнобойные удары и при этом сохранить свои позиции на фронте. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Как пишет издание The Atlantic, соглашение, которое формируется, является односторонним в пользу диктатора Владимира Путина, при этом администрации Дональда Трампа приходится "придумывать" уступки России.

"Сам Трамп назвал уступкой то, что Путин (в теории) согласился не захватывать всю Украину - чего он в текущей ситуации все равно не может сделать. Прежде всего, это показывает, что Трамп не такой большой переговорщик, каким сам себя считает", - отмечают журналисты.

Также стоит отметить, что президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина настаивает на необходимости четких действий для завершения войны. Как подчеркнул глава государства, первым шагом к этому должно стать безусловное и полное прекращение огня.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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