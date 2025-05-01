Покушение на Стерненко и новые санкции СНБО: главные новости Украины (дайджест)

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:
РФ массированно ударила дронами по Одессе: два человека погибли, пятеро - ранены
В ночь на 1 мая российские оккупационные войска массированно атаковали беспилотниками Одессу. В городе прогремела серия взрывов. В результате удара два человека погибли, еще пятеро - получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, серия взрывов в городе прогремела около часа ночи.
Четкий сигнал РФ: в США объяснили суть подписанного с Украиной договора о недрах
Соединенные Штаты Америки подписали с Украиной соглашение по украинским полезным ископаемым. Министр финансов США Скотт Бессент назвал подписанный с Украиной договор о создании совместного Инвестиционного фонда реконструкции "историческим соглашением об экономическом партнерстве" между странами.
"Благодаря неутомимым усилиям президента Трампа по обеспечению длительного мира, я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной, которое начинает Инвестиционный фонд восстановления США и Украины", - цитирует Бессента Минфин США.
Не достигла никаких успехов: Келлог сделал громкое заявление о победе РФ в войне
Страна-агрессор Россия не выиграет войну в Украине, потому что не достигла никаких значительных успехов за последние годы. Эту войну можно закончить только дипломатическим путем. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News.
Трампа наконец-то убедили, что Путин выставляет его дураком - Politico
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер убедили президента США Дональда Трампа изменить свое отношение к России. Об этом пишет Politico.
Новые детали переговоров: Украина готова частично согласиться на требования РФ
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины генерал Кит Келлог заявил, что американская сторона готова частично согласиться на территориальные требования Кремля в переговорах по завершению войны России и Украины. В то же время Киев якобы готов к фактическому признанию территориальных потерь.
Трамп сделал первое заявление после подписания соглашения об ископаемых - детали
Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых обещает Штатам выгоду, которая значительно превосходит вложенные средства. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsNation.
Мир или 500% пошлины: в Сенате придумали, как заставить Путина закончить войну
Один из ключевых союзников президента Дональда Трампа в Сенате США, республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине. Об этом написало издание Bloomberg 1 мая.
Впервые с момента возвращения Трампа: в США одобрили продажу оружия Украине
Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Бензин со спиртом уже на АЗС: эксперты предупредили о росте цен и опасности для авто
В Украине с 1 мая на автозаправочных станциях должны продавать бензин с 5%-м содержанием биоэтанола. Такое нововведение призвано улучшить экологию и экономику государства.
Именно с 1 мая вступает в силу норма Закона № 3769-IX, которая обязывает использовать жидкое биотопливо в автомобильных бензинах. Этим документом внесены изменения в Закон "Об альтернативных видах топлива", а именно - установлено минимальное обязательное содержание биоэтанола в бензине на уровне 5%.
Впервые вырастет в 20 раз: какой тариф в Украине изменится с 3 мая
С 3 мая 2025 года украинцам придется значительно больше платить за апостиль - специальный штамп, необходимый для официального признания документов за рубежом. Новые тарифы уже обнародовало Министерство юстиции Украины. Изменения касаются документов судов, архивов, юстиции, а также бумаг, заверенных нотариусами.
В Киеве раздаются взрывы: РФ разбросала коварные кассетные боеприпасы, есть раненые
В ночь на 1 мая российские войска пытались атаковать Киев. Более того, вражеские силы, вероятно, разбросали во время ночной агрессии БпЛА отсроченные кассетные боеприпасы - в Дарницком районе раздавались взрывы. Об этом в Telegram сообщил глава Шевченковской районной в г. Киеве государственной администрации Александр Поповцев.
Заморозки ударят в нескольких областях: украинцев предупредили об опасной погоде
Погода в Украине в пятницу, 2 мая, принесет новые "сюрпризы". Так, в ночь на пятницу в ряде областей ожидаются заморозки на почве.
О таких изменениях в погодных условиях предупредила синоптик Наталья Диденко. Также она рассказала, в каких областях в этот день будет холоднее всего, а где будет теплее всего.
Опубликован текст соглашения об ископаемых - что оно предусматривает
В Украине опубликовали документ о полезных ископаемых и создании совместного с США инвестиционного фонда, который, вероятно, был подписан в ночь на 1 мая. Текст проекта соглашения опубликовал нардеп Ярослав Железняк.
Более 20 дронов атаковали Одессу: Зеленский жестко отреагировал на удар РФ
В ночь на 1 мая российские оккупанты массированно атаковали Украину ударными дронами. Взрывы раздавались в нескольких регионах. На вражескую атаку беспилотников отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Он сообщил, что в Одессе до сих пор продолжается разбор завалов в доме, по которому ударил российский дрон. Ночью в городе было много пожаров.
Четыре угрожающих направления: Сирский вышел с обращением о ситуации на фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел комплексное совещание по итогам работы Вооруженных Сил Украины в апреле 2025 года. По его словам, украинские воины удержали устойчивость обороны, ни критических потерь, ни вражеских прорывов не допущено.
Украинцы могут потерять деньги по неосторожности: стало известно об опасной афере
В сети набирает распространение новая мошенническая схема - мошенники пытаются выманить деньги у украинцев, обещая им "денежную помощь" от Красного Креста в размере 4000 грн.
Соответствующее фейковое видео, которое направлено на обман украинцев, распространяется в TikTok. В видеоролике, который на самом деле был создан искусственным интеллектом, людям "обещают" якобы выплатить денежную помощь, но для этого, мол, им нужно перейти по ссылке и зарегистрироваться. О такой опасной схеме предупредили в украинском Центре противодействия дезинформации (ЦПД).
Поставки дронов и волонтерство: что известно о Сергее Стерненко, на которого напали
В четверг, 1 мая, активист и волонтер Сергей Стерненко заявил, что на него совершили нападение. В результате этого он получил ранения. Известно, что правоохранители задержали нападавшую.
Главред собрал краткую биографию Сергея Стерненко и что известно о его деятельности.
Зеленский ввел санкции против Арестовича: кто еще попал под удар президента
Глава Украины президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 1 мая 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Соответствующие указы №267/2025, №268/2025, №269/2025 опубликованы на сайте президента.
Цена на популярный продукт "взлетела до небес": сколько украинцам придется платить
Цены на свинину в Украине существенно выросли. Если еще в прошлом месяце этот продукт можно было приобрести в магазинах по более демократичным ценам, то с началом сезона пикников его стоимость уже на несколько десятков гривен выше.
В прошлом месяце свиную лопатку или бедро в супермаркетах можно было приобрести по акции за 150-160 грн/кг. С наступлением сезона пикников акций стало меньше, и украинцам придется за такой продукт отдать не менее 200 грн/кг. Об этом сообщает "ПроАгро Групп".
Между Украиной и РФ существует "большая пропасть": у Трампа раскрыли план действий США
Между Украиной и Россией существует "очень большая пропасть" в видении того, как должна завершиться война. В ближайшие месяцы администрация президента США Дональда Трампа планирует "сблизить стороны". Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
РФ открыла "новое направление" и планирует форсировать Днепр: есть ли угроза для Херсона
Российские войска активизировали боевые действия на юге днепровской системы островов, пытаясь высадиться на остров Бугаз напротив Херсона, чтобы захватить плацдарм и форсировать реку Днепр на Херсонщине. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, комментируя ситуацию в районе днепровского бассейна.
Зеленский впервые раскрыл детали новых санкций, в частности в отношении Арестовича
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали новых санкционных пакетов, которые он сегодня своими указами официально ввел в действие. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram.
После громкого скандала с чатом Signal: советник Трампа уходит в отставку - СМИ
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц покинет пост в Белом доме. В отставку также уйдет его заместитель Алекс Вонг. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Телеканал не уточняет, это ли это собственное решение Волца и его заместителя, или их подтолкнули к отставке.
Вскоре Fox News написали, что Волца и его заместителя Алекса Вонга уволили в четверг.
Нападающая караулила возле дома: появилось видео и детали покушения на Стерненко
В четверг, 1 мая, на одной из улиц Киева было совершено вооруженное нападение на известного активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко. Покушение на его жизнь зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видеозапись попала в распоряжение журналистов Украинской правды.
Дожди и заморозки: украинцев предупреждают об опасных погодных условиях
Погода в Украине 2 мая будет теплее, чем раньше. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
2 и 3 мая ожидаются заморозки до 5 градусов мороза. І уровень опасности объявили в центральных, северных, западных и восточных областях.
В период со 2 по 4 мая в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
"Есть результат": Зеленский назвал первый "плод" встречи с Трампом в Ватикане
Подписание соглашения между Украиной и США по редкоземельным металлам стало первым результатом встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане. Документ существенно изменился в процессе переговоров и приобрел новый, равноправный формат. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Трамп подтвердил отставку советника по нацбезопасности Уолца и назвал замену
Президент США Дональд Трамп объявил об отставке Майка Волца с должности советника по национальной безопасности. Его обязанности будет выполнять государственный секретарь США Макро Рубио. Об этом Трамп написал в заметке в социальной сети Truth Social.
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