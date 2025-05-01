Трампа наконец-то убедили, что Путин выставляет его дураком - Politico

Трамп должен направить часть своего гнева на Путина.

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Кто убедил Трампа изменить отношение к РФ / коллаж: Главред, фото: Donald J. Trump, скриншот из видео

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Трампа убедили изменить отношение к России

Стармер и Макрон использовали аргумент, что "Путин выставляет Трампа дураком"

В Риме Зеленскому также удалось повлиять на мышление Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер убедили президента США Дональда Трампа изменить свое отношение к России. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что Стармер и Макрон сосредоточились на том, чтобы заставить Трампа не давить на Владимира Зеленского и направить часть своего гнева на Путина, используя аргумент, что "Путин выставляет Трампа дураком".

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"Публичная критика президента США в адрес Путина позволила дипломатам в Лондоне и Париже сдержанно порадоваться, ведь их усилия в течение последних трех месяцев начали приносить плоды", - написало издание.

Один бывший посол Великобритании, пожелавший остаться анонимным, сказал, что Зеленскому "явно удалось повлиять на мышление Трампа" в Риме, и что Великобритания и Франция были последовательными в том, что Путин "не уважает Трампа, постоянно нарушая перемирие, которое, как он утверждал, выполняет".

Отмечается, что это было особой точкой давления, поскольку Трамп "брезгливо относится к тому, что людей убивают - это его беспокоит".

"На данный момент Трамп понял, что Путину нельзя доверять. Это то, что президент (Макрон - ред.) постоянно повторяет и пытается донести до Трампа. Это наша нынешняя стратегия", - добавил французский чиновник, который говорил на условиях анонимности.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Дональд Трамп - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом убеждал своего американского коллегу в том, что Украина готова к полному прекращению огня.

Сенатор Джон Кеннеди заявил, что российский диктатор Владимир Путин нарушил каждое обещание, которое он дал президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно продемонстрировать приверженность прекращению войны в Украине и подписать соглашение.

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