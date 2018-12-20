Удар по империи: эксперт объяснила, как ПЦУ разрушила идею "русского мира"

Михайловский Златоверхий монастырь, ПЦУ / archangel.kiev.ua

Создание Православной церкви Украины - это исторический и цивилизационный перелом, нанесший удар не только по "глобализму российского православия", но и по политическим амбициям Москвы. Это свидетельство окончательного провала идеи "русского мира".

Такое мнение высказала российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова в чате на Главреде.

"Конечно, автокефалия украинской православной церкви - это исторический и цивилизационный перелом. Мы этот факт еще не ощутили полностью. Это удар и по российской державности. И по глобализму российского православия. И по старой русской идентичности. И по политическим амбициям Кремля. Смирится ли старая империя с таким ударом? Не думаю", - говорит Шевцова.

Читайте такжеВ Украине начали подготовку к перерегистрации всех религиозных организаций - СМИЭксперт считает, что ни Кремль, ни руководство РПЦ еще не освоились c новой ситуацией. "Думаю, что Кирилл будет пытаться препятствовать переходу подчиненных ему приходов в лоно Православной церкви Украины", - прогнозирует она.

В ситуации с предоставлением автокефалии украинской церкви РПЦ, по мнению Шевцовой, повела себя "глупо и агрессивно".

"Почему Константинополь пошел навстречу Киеву? Видимо, учел и потребность Украины в своей церкви. И потому, что российский патриархат вел себя удивительно глупо и агрессивно в этом вопросе. Будь наши иерархи умные, сами бы предоставили бы украинской церкви автокефалию", - заключила она.

Напомним, в субботу, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

В свою очередь, Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признатьсоздание Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.