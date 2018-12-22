На Львовщине оскандалившийся храм УПЦ МП перешел в ПЦУ

Приход святых апостолов Петра и Павла перешел в ПЦУ / Фото: GalInfo

В городе Жовква Львовской области храм святых апостолов Петра и Павла принял решение перейти из УПЦ МП в Православную церковь Украины.

"В преддверии Рождества Христова пусть дух единства и любви охватит всех нас", - цитирует GalInfo настоятеля прихода архимандрита Маркиана (Каюмова).

Решение о переходе было принято на заседании Приходского совета во главе с настоятелем храма. Кроме того, как сообщает издание, архимандрит также является спикером Львовской епархии Московского патриархата.

Как известно, ранее храм святых Петра и Павла оказался в эпицентре скандала во время похорон бойца АТО Владимира Турчина. Во время шествия похоронной процессии все храмы открывали ворота и били в колокола. Кроме этой церкви УПЦ МП, где прощание с погибшим воином проигнорировали.

Ранее в УПЦ МП заявили о том, что принятый Верховной Радой закон о смене названия церкви является противоправным.

Напомним, в Раде рассказали, сколько дали времени церквям на добровольное переименование.