В Раде рассказали, сколько дали времени церквям на добровольное переименование

В Украине приняли закон о переименовании религиозных организаций

Законодательство предусматривает двухмесячный срок для добровольного изменения названий религиозных организаций.

В противном случае, через 9 месяцев, будет принято решение об отмене их регистрации, заявил народный депутат Украины Александр Бригинец, комментируя принятие закона, который позволит переименовать УПЦ МП с указанием её принадлежности к России.

"Каждая церковь имеет свою регистрацию. Если религиозные организации не выполнят положения закона, то регистрация будет отменена и они должны заново подать документы. Есть добровольная часть - это два месяца. После того, как эта добровольная часть, возможно, не будет выполнена, то через девять месяцев будет применена отмена регистрации", - подчеркнул Бригинец в комментарии Укринформу.

Напомним, в УПЦ МП заявили о том, что введение положений закона об изменении названий религиозных организаций может привести к "агрессии" против церкви.