Примкнувший к ПЦУ митрополит рассказал, как у Онуфрия "зомбируют" людей

Митрополит Симеон (Шостацкий) / Православная Жизнь

В УПЦ МП занимаются тем, что зомбируют людей, заявил бывший митрополит Московского патриархата Симеон, перешедший в новую Православную церковь Украины.

"Я очень сожалею о том, что 22 года я, как и другие архиереи, - что мы зомбировали наших людей. Говорили, что только мы правильные, а другие церковные структуры неканоничные и безблагодатные, а диалог с ними невозможен, - рассказал он в интервью Лиге.

По его словам, другие священники УПЦ МП, которые не перешли в ПЦУ, сделали большую ошибку.

"На самом деле, я очень болезненно переносил церковное разделение. На каждом архиерейском собрании в Киеве, на каждом соборе в Москве всегда поднимался вопрос автокефалии. Я выступал там и говорил, что для единства украинского народа и для церковного единства мы должны иметь в Украине свою церковь. Но все решения всегда сводились к одному: сейчас не время, не время и не время", - добавил Симеон.

Ранее в УПЦ МП заявили о том, что принятый Верховной Радой закон о смене названия церкви является противоправным.

Напомним, в Раде рассказали, сколько дали времени церквям на добровольное переименование.