"Прекратите агрессию": в УПЦ МП сделали неожиданное заявление о войне на Донбассе

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Украинская православная церковь Московского патриархата не признает аннексии Крыма Россией и считает РФ государством-агрессором, заявил архиепископ Климент.

"Вы не слышали заявления УПЦ о том, что она не признает аннексии Крыма, осуждает все то, что происходит на Донбассе, призвала в том числе и руководителя российского государства прекратить эту агрессию? УПЦ неоднократно отмечала, что полностью поддерживает все инициативы украинского государства, которые касаются определения в том числе и дефиниций, связанных с тем, что происходит на востоке Украины", - подчеркнул он в интервью Радио Свобода.

В то же время он подчеркнул, что УПЦ МП анализирует закон о переименовании церкви.

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"Мы пока не наблюдаем никаких вопросов, которые заставляли бы сегодня уже броситься и сломя голову менять что-то в своих уставных документах. В уставе, который зарегистрирован в Украине и действует, написано, что УПЦ является самоуправляемой церковью. У нас не то, что в государстве-агрессоре, а ни в одной зарубежной стране нет центра", - добавил архиепископ Климент.

Ранее в УПЦ МП заявили о том, что принятый Верховной Радой закон о смене названия церкви является противоправным.

Напомним, в Раде рассказали, сколько дали времени церквям на добровольное переименование.