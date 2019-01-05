"Гон раскольников": на Днепропетровщине иерарх УПЦ МП уволил священников за переход в ПЦУ

Иллюстративное фото / "Радио Свобода"

На Днепропетровщине уволили священнослужителей, которые объявили о своем переходе из УПЦ (Московского патриархата) под юрисдикцию недавно созданной Православной церкви Украины.

Как сообщает "Радио Свобода", митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней уволил настоятеля и клириков Свято-Покровского храма в селе Рубановское Васильковского района региона - протоиерея Василия (Пышного), а также священников Владимира (Деревянко) и Павла (Тепина).

Священнослужителей обвинили в "уклонении в раскол и грубом нарушении присяги священнослужителя". Кроме того, всех уволенных лишили права причащать прихожан.

Напомним, ранее достоянием общественности стала процедура перехода УПЦ (МП) в ПЦУ после получения томоса об автокефалии.