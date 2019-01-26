Минкульт обязал сменить название сразу несколько церквей

Богослужение бывшей УПЦ МП / ТСН

Минкульт Украины опубликовал перечень религиозных организаций, которые обязаны изменить названия.

Список опубликован в правительственной газете Урядовый курьер.

В список попали:

Русская (Российская) Истинно-Православная церковь (РИПЦ);

Русская (Российская) Старообрядческая Церковь (Беспоповское согласие);

Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ);

Русская (Российская) Древлеправославная Церковь (РДЦ Новозыбковское согласие);

Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).

Напомним, 20 декабря Верховная Рада приняла законопроект №5309 о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата.

Религиозная организация теперь "обязана в своем полном названии... отображать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит (частью которой она является), путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации (объединения) с возможным добавлением слов "в Украине" и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации".

Ранее почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет раскритиковал название новосозданной церковной структуры и заявил, что ее следует называть "Украинская православная церковь".

"Мы же не говорим "Православная церковь России" или "Православная церковь Болгарии". Это необходимо исправить. Это перевод, и перевод неправильный. Надо говорить правильно - Украинская православная церковь", - аргументировал он.