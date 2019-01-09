Минкульт пообещал избавить украинцев от фильмов о "российских ментах"

Глава Минкульта Украины Евгений Нищук / УНИАН

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил о намерении в 2019 году "изменить картинку" на телевизионных экранах украинцев.

По его словам, на 2019 год в стране к показу запланированы премьеры снимающихся сейчас 19 патриотических телесериалов, а также полнометражных фильмов, которые снимаются в сотрудничестве с США.

"(Такое решение принято. - Прим.) чтобы изменить картинку на телевизионных экранах, чтобы появились фильмы не о "российских ментах", а о нашей истории, без какой-то пропаганды, без всякой цензуры", - сказал Нищук в эфире телеканала "Прямой".

Он подчеркнул, что 50 процентов бюджета на съемку "патриотических телесериалов" сериалов будут выделены из бюджета.

По словам министра, помимо США, Украина налаживает кинематографическое сотрудничество с Францией, Канадой и другими странами.

Читайте такжеРост "минималки" и миллиард на кино: Кабмин одобрил проект госбюджета-2019В декабре прошлого года Евгений Нищук заявил о создании в Украине в 2019 году еще одного центрального органа исполнительной власти - Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести.

"Мы создаем в следующем году в связи с предоставлением томоса еще один центральный орган, который будет называться Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести", - сказал он.

По словам министра, служба займется работой с национальными меньшинствами.