В Украине создадут Госслужбу по этнополитике и свободе совести

Евгений Нищук / УНИАН

В ближайшее время в Украине будет создан еще один центральный орган исполнительной власти - Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести.

Об этом заявил министр культуры страны Евгений Нищук, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы создаем в следующем году в связи с предоставлением томоса еще один центральный орган, который будет называться Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести", - приводит агентство слова Нищука.

По словам министра, служба займется работой с национальными меньшинствами.

"Чтобы у нас пресекались какие-либо вещи какой-то нетерпимости или нетолерантности по отношению к какому-либо этносу. Мы поликонфессионная страна, мы мультикультурная страна и с большим культурным разнообразием, и необходимо принимать во внимание все эти моменты", - отметил он.

Орган будет координироваться Минкультом, а проект по его созданию вскоре будет передан на рассмотрение правительственного комитета.

Накануне руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявил, что принятие Верховной Радой закона о признании членов ОУН-УПА участниками боевых действий означает "отрицание Холокоста и фальсификацию истории".