Еврейский комитет обвинил украинские власти в отрицании Холокоста

ОУН-УПА / УНИАН

Принятие Верховной Радой закона о признании членов ОУН-УПА участниками боевых действий означает "отрицанием Холокоста и фальсификацией истории", а также "вопиющее презрение к своей стране, своему народу и его европейскому выбору".

Об этом заявил руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Подобными законами современная Украина принимает на себя ответственность за военные преступления, совершенные этими формированиями, и которые не имеют срока давности, и открывает путь для подачи международных исков к Украине жертвами этих преступлений и их наследниками", - написал Долинский в Facebook.

Он подчеркнул, что теперь участники формирований ОУН-УПА получат не только почести, но и льготы.

"Участниками боевых действий и ветеранами со всеми льготами теперь будут считаться служащие Украинской вспомогательной полиции - члены ОУН, которые приняли самое активное участие в организации и практической реализации убийства полутора миллионов украинских евреев", - заключил Долинский.

Закон, согласно которому члены ОУН-УПА признаются участниками боевых действий, парламент принял в среду, 6 декабря. За проголосовали 236 депутатов.