Рада дала статус участников боевых действий бойцам ОУН и УПА

6 декабря 2018, 11:28

Порядок предоставления статуса участника боевых действий установит Кабмин.

протест, оружие, ОУН, УПА
Бойцам ОУН и УПА дали статус участников боевых действий/ olmas55.nethouse.ru

В четверг, 6 декабря, Верховная Рада одобрила законопроект № 8519, предоставляющий статус участников боевых действий борцам за независимость Украины в XX веке. Свои голоса в поддержку закона отдали 236 народных избранников.

Решением народных депутатов, участниками боевых действий, среди прочих, были признаны бойцы Украинской повстанческой армии, а также вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

Кроме того, статус участников боевых действий также предоставлен лицам, которые были участниками Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), организации народной обороны "Карпатская Сечь", Украинской военной организации (УВО).

Согласно решению нардепов, порядок предоставления статуса участника боевых действий указанным лицам установит Кабмин, а сам закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Напомним, ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время чата в "Главреде" рассказал, сколько поколений сменится в Украине, пока в стране начнут воспринимать действия УПА одинаково позитивно.

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Рада ОУН УПА участник боевых действий
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